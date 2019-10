Nobelin kirjallisuuspalkinnot Olga Tokarczukille ja Peter Handkelle

Vuoden 2018 Nobelin kirjallisuuspalkinto on myönnetty puolalaiselle Olga Tokarczukille. Samaan aikaan myönnetyn vuoden 2019 Nobelin kirjallisuuspalkinnon voitti itävaltalainen Peter Handke.

Ruotsin akatemia palkitsi Olga Tokarczukin "kerronnallisesta mielikuvituksesta joka ensyklopedisella intohimolla esittää rajojen rikkomista elämän muotona".

Olga Tokarczuk on syntynyt vuonna 1962 Sulechówissa Puolassa. Häntä pidetään yhtenä tärkeimmistä puolalaisista nykykirjailijoista, ja hänen teoksiaan on käännetty kaikille merkittäville kielille. Olga Tokarczuk on opiskellut psykologiaa Varsovan yliopistossa ja hän työskenteli psykologina ennen kirjailijanuraansa.

Tokarczuk on aikaisemmin saanut muun muassa Puolan merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon Niken vuonna 2008 ja The Man Booker International -palkinnon vuonna 2018 kirjastaan Flights (suom. Vaeltajat).

Otava on julkaissut Olga Tokarczukin suomennetut teokset:

Päivän talo, yön talo 2004, suom. Tapani Kärkkäinen

(Dom dzienny, dom nocny, 1998)

Alku ja muut ajat, 2007, suom. Tapani Kärkkäinen

(Prawiek i inne czasy, 1996)

Vaeltajat, 2012, suom. Tapani Kärkkäinen

(Bieguni, 2007)

Vuoden 2019 Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnettiin itävaltalaiselle Peter Handkelle, jolta Otava on julkaissut teokset Toiston pysyvyys (1989) ja Poissa (1991) Markku Mannilan suomennoksina.

