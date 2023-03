NoHo Partners Helsingin viihde- ja yökerhomarkkinan markkinajohtajaksi strategisen yrityskaupan myötä

NoHo Partners Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä Helsingin yöelämän kiintotähdet, Apollo Live Club, yökerho Maxine sekä ravintola Kaivohuone, siirtyvät konsernin tytäryhtiö Stadin Night Oy:n omistukseen yhteistyössä sijoittaja Raimo Sarajärven kanssa. Myyjänä transaktiossa on suomalainen ravintola-alan konserni Night People Group. Mira Ritasmäki jatkaa Stadin Night Oy:n operatiivisena johtajana ravintoloiden toiminnasta vastaavien avainhenkilöiden kanssa.

”Viihde- ja yökerhomarkkina on edelleen ravintola-alan kannattavinta liiketoimintaa ja sen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät monessakin mielessä. Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten määrä kaupungeissa kasvaa ja elämyksellisillä, yhteisillä illanvietoilla on oma roolinsa nuorten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Samaan aikaan myös yritystapahtumien kysyntä elämyksiin ja monimuotoisiin tiloihin on kasvussa. Helsinki on Suomen suurin viihdemarkkina ja siellä NoHo Partnersilla on perinteisesti ollut muita isoja opiskelijakaupunkeja pienempi markkinaosuus. Nyt hankitut klassikot ovat todistaneet elinvoimaisuutensa viimeisen vuosikymmenen aikana ja uskomme, että saamme kehitettyä niiden liiketoimintaa yhdessä kaupan myötä siirtyvien avainhenkilöiden kanssa”, kommentoi NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Nyt toteutetulla yrityskaupalla NoHo Partners nousee markkinajohtajaksi Helsingin yökerhomarkkinassa. Yhtiön viihde- ja yökerhoportfolioon kuuluvat entuudestaan Helsingissä tunnetut ravintolat kuten Teatteri, Wallis', Baarikärpänen, Henry’s Pub, Holiday ja Babylon Club and Garden. Uusien hankintojen myötä NoHo Partnersin liikevaihto Helsingin yökerhomarkkinasta kasvaa noin 25 miljoonaan euroon.

Stadin Night Oy

NoHo Partners Oyj:n tytäryhtiö

Omistusosuudet yrityskaupan jälkeen: NoHo Partners 60 %, Raimo Sarajärvi 35 %, M.R. Capital 5 %

Apollo Live Club

Viihdekeskus yli 24-vuotialle, kapasiteetti < 1000 vieraalle

Apollo Live Club on Forumin vanhan elokuvateatterin tiloihin avattu ohjelmaravintola, joka yhdistyy viikonloppuisin Forumin sisäpihalla olevan Apollo Street Barin kanssa suureksi yökerhoksi ja musiikkiklubiksi. Apollo tarjoaa mielenkiintoisia tapahtumia, lavaesiintyjiä sekä klubitunnelmaa. Lisäksi Apollossa on Karaoke-baari sekä sisäpihan Terrace Bar -terassi.

Maxine

Yökerho yli 20-vuotialle, yritys- ja yksityistilaisuudet < 730 vieraalle

Maxine sijaitsee Kampin kauppakeskuksen kuudennessa kerroksessa, jossa ”Olohuone”, ”Sali” ja ”Happy End” tarjoavat maisemanäkymät ja puitteet rennolle seurustelulle, tanssille ja karaokelle.

Kaivohuone

Yritys- ja yksityistilaisuudet < 1000 vieraalle, yökerho kesäviikonloppuisin

Kaivohuone on vuonna 1838 valmistunut karismaattinen puuhuvila keskellä Kaivopuistoa, joka toimii tunnelmallisena yökerhona kesäisin ja suosittuna juhlatilana erilaisille yksityistilaisuuksille.

