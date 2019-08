NoHo Partners laajentaa lounas- ja henkilöstöravintolamarkkinaan – Pihka-ravintolat ja K-Kampus yhtiön ravintolaportfolioon

NoHo Partners laajentaa ravintolatoimintaansa kasvavaan ja kehittyvään lounas- ja henkilöstöravintolamarkkinaan. Ravintolayhtiö perustaa Juuri Yhtiöt Oy:n kanssa yhteisyrityksen, joka operoi jatkossa neljää Pihka-henkilöstöravintolaa sekä Tapahtumatalo Bankia. Lisäksi NoHo Partners vastaa K-ryhmän uuden päätoimitalo K-Kampuksen ravintola-, kokous- ja tapahtumapalveluista.

Pihka-ravintoloiden hankinta sekä K-Kampuksen ravintolatoiminta ovat NoHo Partnersille merkittäviä avauksia uuteen, kasvavaan markkinaan.

- Lounas- ja työpaikkaruokailu on mielenkiintoisessa murrosvaiheessa. Se edustaa kahden miljardin kakullaan lähes puolta ravintolasyömisen kokonaisarvosta, ja näemme markkinan premiumisaatiossa potentiaalia. Laadun ja brandin merkitys korostuu samassa tahdissa, kun kuluttajien laatutietoisuus kasvaa. Markkinaan syntyy nähdäkseni pelikenttää kilpailla myös muilla keinoin kuin perinteisesti on toimittu hinta ja tehokkuus edellä, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Laatua ja elämyksellisyyttä arkiruokailuun



Korkealaatuisesta lähiruokatarjonnastaan tunnetut lounasravintolat Pihka Ruoholahti, Lintulahti, Meclu ja Kalasatama tulevat osaksi NoHo Partnersin ravintolaportfoliota syyskuun alusta alkaen. Uusi perustettava yhtiö Pihka Oy tulee satsaamaan vahvasti myös tapahtuma-, kokous- ja catering-toimintaan.



- Suomalaiset panostavat entistä enemmän laadukkaaseen lounasruokailuun. Lounas ei ole enää vain suoritus, vaan se voi olla myös elämys. Myös yritykset ovat alkaneet satsata henkilöstönsä lounaskokemuksiin, joilla nähdään olevan positiivinen vaikutus työhyvinvointiin, kertoo Juuri Yhtiöiden ravintoloitsija ja toimitusjohtaja Ilja Björs.

Pihka Oy:n johtoon astuvat Björsin lisäksi keittiötoimenjohtaja Antti Ahokas ja ravintolatoimenjohtaja Maija Ahokas.



- Björs yrittäjänä ja Ahokkaat osakkaina ovat tehneet merkittävän uran lounasravintolamarkkinassa ja rakentaneet erittäin arvostetun ja menestyksekkään Pihka-brandin, jolla on erottauduttu kasvottomien linjaruokaloiden joukossa. Ilja on alalla tunnustettu visionääri, jonka tueksi pystymme nyt tarjoamaan isomman yhtiön resurssit konseptin skaalaamiseen, Vikström sanoo.



Pihkan ruokafilosofia perustuu kansainvälisesti tunnustetun ravintola Juuren oppeihin. Kaiken tekemisen ytimessä on vastuullisesti ja kestävästi tuotettu ruoka, jossa on korkea käsityöaste.

- Maku. Alkuperä. Intohimo. Siinä on toimintamme kulmakivet. Haluamme tuoda herkullisuuden arkiruokailuun, terveellisyyttä unohtamatta. Panostamme paikallisiin, puhtaisiin raaka-aineisiin, lähiluomutuotteisiin sekä omaan leipomotoimintaan. Jokainen ravintolamme on yksilöllinen – itsensä ja asiakkaidensa näköinen, Björs sanoo.

Ravintolapalveluja yli 1 800 K-ryhmäläiselle



NoHo Partners valittiin Helsingin Kalasatamaan kesäkuussa nousseen K-ryhmän päätoimitalo K-Kampuksen ravintola-, kokous- ja tapahtumapalvelujen tuottajaksi. Sekä tekniikaltaan että palveluiltaan Suomen älykkäin toimitalo kokoaa pääkaupunkiseudulta yli 1 800 K-ryhmäläistä saman katon alle. Lisäksi toimitalo palvelee kattavasti K-ryhmän eri sidosryhmiä. NoHo Partnersin laaja brandiportfolio mahdollistaa monipuolisten makuelämysten ja ravintolapalvelujen tuottamisen lukuisiin eri tarpeisiin ja tilanteisiin, arkilounaasta aina edustusruokailuun saakka.

- Näemme lounasruokamarkkinassa ison kasvumahdollisuuden ja segmentin, jossa voimme erottautua laadulla ja paikallisuudella, ja sitä kautta parantaa myös toimistotalojen työntekijäkokemusta. Vaikka tämän markkinan marginaalit ovat tiukempia, vastaavasti toiminnan käyttöaste ja kulurakenne ovat hyvin ennustettavissa, mikä luo hyvät edellytykset myös kannattavalle liiketoiminnalle, Vikström kiteyttää.

