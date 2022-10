NoHo Partners nimittää Maria Koivulan uuden NoHo Events liiketoimintayksikön johtajaksi

NoHo Partners perustaa uuden, Pohjoismaiden johtavaa asemaa tavoittelevan, tapahtumiin ja elämyksiin keskittyvän liiketoimintayksikön. Yksikön johtajaksi ja NoHo Partnersin Suomen johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Maria Koivula 1.11.2022 alkaen. Hänellä on kattava kokemus ravintola-alan asiantuntija- ja johtotehtävistä mm. Palace Kämp Groupista, Center-Inn Oy:stä ja Royal Ravintoloista. Viimeksi Maria on toiminut Kanresta Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2017-2022.

"Tapahtumiin keskittyvät ravintolatoiminnot ovat hyvin toteutettuina erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Näemme tässä markkinassa kiinnostavia ja kasvavia kehityssuuntia, joissa uskomme pärjäävämme samoilla kilpailueduilla kuin perinteisessäkin ravintolatoiminnassa; asiakaslähtöisellä ja yrittäjämäisellä toimintamallilla yhdistettynä ison toimijan mittakaavahyötyihin.

Olen todella tyytyväinen, että olemme saaneet yhden alan kovimmista tekijöistä kehittämään ja kasvattamaan tätä liiketoimintaa. Tunnen Marian tavan johtaa ihmisiä pehmeällä ja numeroita kovalla otteella, joten odotan paljon tulevalta yhteistyöltämme”, sanoo NoHo Partners -konsernin toimitusjohtaja Aku Vikström.

”Tapahtuma-ala ja sen mukana ravintolatoiminnot kehittyvät ihmisten hakiessa yhä laadukkaampia elämyksiä ja kohtaamisia. Vanhat toimintamallit haastetaan ja tapahtumien järjestäjät näkevät ravintolatoiminnot yhä useammin keskeisessä roolissa asiakaskokemuksen ja brändin rakentamisessa. Tapahtumajärjestäjät etsivät yhä useammin strategista kumppania kehittämään yhdessä kokonaisuutta ja tuottamaan ensiluokkaisia ravintolapalveluita. Haluamme olla tämän kehityksen kärjessä ja luomassa toimialalle työpaikan, jonne alan kovimmat tapahtumien tekijät ja nuoret kyvyt haluavat mukaan nykyisten ammattilaistemme rinnalle”, toteaa uuden NoHo Eventsin johtaja Maria Koivula.

