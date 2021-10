Noin joka kymmenes Sortti-asemien asiakas käyttää eSortti.fi-palvelua

HSY on kehittänyt eSortti.fi-palvelun jätteiden ennakkoilmoittamista ja -maksamista varten. Verkkopalvelu oli ensin koekäytössä pelkästään kotitalousasiakkaille, mutta huhtikuusta 2021 alkaen myös yritysasiakkaat ovat voineet käyttää sitä.

Kotitalousasiakkaat voivat halutessaan kirjata ja maksaa jätteensä ilman tunnistautumista. Uusina ominaisuuksina huhtikuussa otettiin käyttöön omien asiakastietojen hallinta ja laskutussopimuksen tekeminen, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa.

- Olemme saaneet kiitosta verkkopalvelun helppokäyttöisyydestä ja asioinnin nopeutumisesta Sortti-asemalla. Jos eSorttiin on syöttänyt auton rekisterinumeron, portilla oleva järjestelmä tunnistaa auton ja avaa puomin automaattisesti. Tämä on ollut ilahduttava yllätys monelle, toteaa käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Kotitalousasiakkaat voivat käyttää nyt myös ajokorttia sähköiseen asiointiin

Sortti-asemapalveluja paljon käyttävät solmivat yleensä laskutussopimuksen HSY:n kanssa ja keräävät useamman asemakäynnin samalle laskulle. Sopimusasiakkaita varten HSY:llä on jo vuosia ollut käytössä Sortti-kortti. Huhtikuusta alkaen sitä on voinut käyttää myös kaikille Sortti-asemille asennetuilla itsepalvelulaitteilla.

Itsepalvelussa asiakas tunnistautuu Sortti-korttia käyttäen sisäänajopuomilla, ajaa Sortti-asemalle sisään ja lajittelee jätteensä. Asema-alueella on itsepalvelulaite, jossa asiakas näyttää Sortti-korttia uudelleen ja kirjaa tuomansa jätteet.

- Olemme nyt kehittäneet itsepalveluasiointia edelleen ja 1.9. alkaen kotitalouden sopimusasiakas on voinut liittää Sortti-kortin omaan ajokorttiinsa. Erillistä muovikorttia ei enää tarvitse, vaan asiakas käyttää ajokorttia tunnistautumiseen, Mäntynen selvittää.

Yritykset eivät tunne Suomi.fi-valtuuttamista

Yritysten pitää aina jätteitä tuodessaan asioida tunnistautuneena. Sopimuksen tekeminen onnistuu eSortti.fi-palvelussa. Suomi.fi-tunnistautumisen jälkeen yritysasiakas voi hallinnoida omia asiakastietojaan ja Sortti-korttejaan sekä seurata jätepalvelunsa arvoa. Lisäksi Sortti-korttiin voi lisätä pin-tunnuksen, minkä jälkeen tunnusta voi käyttää jätteiden kirjaamiseen ennakkoon eSortissa.

- Yritykset ovat ottaneet lisäpalvelut tyytyväisenä vastaan. Tällä puolella haasteena kuitenkin on se, että Suomi.fi-valtuuttamista ei selvästikään tunneta kovin hyvin. Henkilö, jolla on yrityksen allekirjoitusoikeus, voi Suomi.fi-palvelussa valtuuttaa haluamiaan henkilöitä hoitamaan jäteasioita puolestaan aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi valtuuttaa kirjanpitäjän yrityksen tilien hoitoon. Valtuutuksesta meiltä kysytään paljon, Marjut Mäntynen kertoo.

Sortti-asemien asiakasmäärä on noussut vuosittain, ja erityisesti koronan aiheuttama lisääntynyt kotonaolo on innostanut ihmisiä siivoamaan ylimääräistä tavaraa pois nurkistaan. Sortti-asemille on joutunut välillä jonottamaan.

- Toivomme, että mahdollisimman moni käyttäisi sähköisiä palvelujamme asioinnin sujuvoittamiseen. Yritämme vielä kehittää liikenteen ohjausta, jotta ennakkoon maksaneiden ei tarvitsisi jonottaa infopisteessä asioivien perässä ennen itsepalvelukaistojen alkamista. Haasteena on kuitenkin käytössä oleva tila ajokaistoille, Mäntynen myöntää.