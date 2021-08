"Noitakirja" palauttaa noitien kunnian ja "Helmi Krohnin ihmeellinen elämä" kertoo Suomen spiritualismin keulahahmon elämästä

Jaa

"Noitakirja" käy läpi noitien historiaa ja tutustuttaa lukijan nykynoituuteen. "Helmi Krohnin ihmeellinen elämä" -kirjassa tutustutaan Krohnin elämään spiritualismin edelläkävijänä. Elämäkerta avaa myös näkymän suomalaiseen kulttuurihistoriaan.

Suomalaiset ovat aina olleet noitakansaa. Noita on alun perin tarkoittanut yhteisön kunnioittamaa tietäjää, parantajaa ja šamaania. Kristinuskon ja vainojen myötä noita muuttui paholaisen liittolaiseksi. Kupariketun ja Heikki Sauren kirjoittama, juuri ilmestynyt Noitakirja palauttaa noitien kunnian, oikoo virheellisiä väitteitä ja hälventää ennakkoluuloja. Noidat eivät ole menneisyyden ilmiö, päinvastoin – noitia on enemmän kuin koskaan ennen. Kirjassa noituudesta kertovat myös nykynoidat itse.



Kuparikettu on tunnettu meditaatio-ohjaaja, meedio, nykyaikainen noita ja sosiaalisen median vaikuttaja. Hänen kanavillaan on kymmeniä tuhansia vakituisia seuraajia, ja hänen videoitaan on katseltu useita miljoonia kertoja.



Aiemmin toimittajana ja kriitikkona työskennellyt Heikki Saure on monipuolinen kirjailija, joka on erityisen kiinnostunut kansanperinteestä, taosta ja dadasta.



15.9. ilmestyvä Helmi Krohnin elämäkerta avaa näkymän suomalaiseen kulttuurihistoriaan. Krohnien kulttuuriperheen vanhin tytär oli monipuolinen kirjailija, toimittaja, kääntäjä, lastenkirjallisuuden pioneeri ja neljän lapsen äiti. Krohn oli edelläkävijä kirjallisella urallaan ja toi elämäkerroissaan esiin naisten historiaa.



Helmi Krohnin ihmeellinen elämä kertoo myös, kuinka Krohn omisti elämänsä viimeiset neljä vuosikymmentä henkiselle vakaumukselleen ja vakiinnutti spiritualistisen maailmankuvan aseman Suomessa.



Kirjan ovat kirjoittaneet Marjut Hjelt, Maarit Leskelä-Kärki ja Hilkka Oksama-Valtonen.

Marjut Hjelt on aiemmin kirjoittanut lukuisia artikkeleita Helmi Krohnista, spiritualismista ja Helmin perustamasta Suomen Spiritualistisesta Seurasta. Hänen toimittamansa kirja Helmi –Helmi Krohnin kirjeitä läheisilleen 1884–1936 ilmestyi 2004 (SKS).

Maarit Leskelä-Kärki on kulttuurihistorian dosentti ja yksi keskeisiä suomalaisia elämäkertatutkijoita, joka on tutkinut laajasti kolmen Krohnin sisaren kirjallista elämää. Hänen edellinen tietokirjansa oli Toisten elämät – Kirjoituksia elämäkerroista (Avain 2017).

Hilkka Oksama-Valtonen on Helmi Krohnin tyttärentyttärentytär, joka on tehnyt pro gradunsa Helmi Krohnista ja kuuluu Krohnin sukuseuran hallitukseen.

