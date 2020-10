Nojatikkaiden käyttö työalustana toi työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakentamiseen erikoistuneen toiminimen omistajan työturvallisuusrikoksesta 15 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 1.9.2020.

Tuomio liittyi Helsingissä 6.9.2018 tapahtuneeseen työtapaturmaan. Tapauksessa työntekijä oli ollut maalamassa rivitalon vuorilautoja. Työalustana käytettiin nojatikkaita, jotka oli asetettu pressun päälle. Työntekijän noustessa nojatikkaille tikkaat olivat luistaneet hänen altaan sillä seurauksella, että työntekijä oli pudonnut maahan noin kolmen metrin matkan.

Käräjäoikeus katsoi, että maalaustyössä oli työturvallisuusmääräysten vastaisesti käytetty työalustana nojatikkaita, jotka oli vielä asetettu luistavalle alustalle. Toiminimen omistaja oli työnantajana vastuussa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta.

Nojatikkaiden käyttö työalustana aiheuttaa tapaturman vaaran

”Nojatikkaiden käyttöä on työturvallisuussäännöksissä selkeästi rajoitettu, koska niiden käyttö on aiheuttanut paljon työtapaturmia rakennustyössä. Työturvallisuusmääräysten mukaan nojatikkaita ei saa käyttää työalustana, vaan niitä voidaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Tikkaat on myös asetettava tukevalle alustalle siten, että ne eivät kaadu eivätkä luista”, muistuttaa työsuojelun lakimies Anu Virkki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 1.9.2020, asianro R 19/7276.