Nokia 220 4G ja uusi Nokia 105 tarjoavat 4G- ja 2G-yhteydet lyömättömään hintaan

Nokia-puhelinten uusi koti, HMD Global julkisti johtavaan tuotevalikoimaansa kaksi uutta peruspuhelinta. Uutuuspuhelimet ovat Nokia 220 4G ja täysin uusi Nokia 105. Molemmat uutuuspuhelimet on suunniteltu arjen kumppaneiksi, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää matkapuhelinverkkojen palveluita edulliseen hintaan.

Kun monilla markkinoilla siirrytään 2G-verkoista 4G-verkkoihin, Nokia 220 4G tarjoaa edullisimman ja luotettavimman tavan olla yhteydessä ja hoitaa asioita. Nokia 220 4G tukee HD-äänipuheluja 4G*-verkoissa, ja sillä voi selata nettiä sekä käyttää sosiaalisen median sovelluksia. Uudessa Nokia 105 -puhelimessa on kaikki legendaarisesta Nokia 105 -puhelimesta tutut ominaisuudet, kuten kestävä akku, joka kestää yhdellä latauksella aamusta iltaan - entistä edullisempaan hintaan. Molempien uutuuspuhelinten kuoret ovat kestävää, läpivärjättyä polykarbonaattia, ja puhelimissa yhdistyy moderni muotoilu helppokäyttöisyyteen ja kestävyyteen.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

“Faneillamme eri puolella maailmaa on erilaisia tarpeita, ja meille on tärkeää vastata niihin. Nokia 220 4G- ja Nokia 105 -puhelimet tuovat 4G- ja 2G-yhteydet kuluttajien ulottuville uskomattoman edullisesti. Ne ovat yhtä luotettavia ja helppokäyttöisiä kuin aiemmatkin Nokia-peruspuhelimet. Neljännen sukupolven Nokia 105 perustuu edeltäjiensä menestysreseptiin: se on erinomainen valinta ensimmäistä puhelintaan ostaville. Nokia 220 4G puolestaan on ratkaisumme ihmisille, jotka haluavat soittaa HD 4G -puheluja tutulla Nokia-peruspuhelimella.”

Nokia 220 4G – tuki HD-äänipuheluille tutussa ja edullisessa paketissa*

Nokia 220 4G -puhelin tukee HD-äänipuheluita* 4G-verkoissa, mikä vie puhelujen äänenlaadun uudelle tasolle. Nokia 220 4G -puhelimessa on kaikki, mitä arjessa tarvitaan, kuten verkkoselain ja Facebook.

Nokia 220 4G -puhelimessa on myös klassinen Matopeli sekä kokeile-ja-osta-pelejä, kuten Ninja UP!, Sky Gift, Nitro Racing ja Tetris. Puhelimessa on myös FM-radio, jota voi kuunnella ilman kuulokkeita. Puhelimen akku on kestävä: sillä voi puhua puheluita, pelata tai selata nettiä keskeytyksettä pitkään. Valmiusaika on jopa 27 vuorokautta.**

Nokia 105 - kestävä akku ja kaikki toiminnot sujuvaan arkeen lyömättömällä hinnalla

Nokia 105 -puhelimen itse vaihdettavaa akkua voi käyttää päiviä yhdellä latauksella. Sillä voi puhua tunteja ilman huolta akun tyhjenemisestä. Puhelimen muistiin mahtuu 2000 yhteystietoa ja 500 tekstiviestiä – kaikki tarvittava tieto on aina käyttäjän mukana. Lisäksi Nokia 105:ssä on FM-radio sekä LED-taskulamppu.

Nokia 105 -puhelimen viihdetoiminnot tarjoavat tunneiksi tekemistä. Puhelimessa on esiasennettuna kuusi Gameloftin testaa-ja-osta-peliä, mm. Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! ja Danger Dash.

Tuttua, modernia Nokia-muotoilua

Nokia 220 4G- ja Nokia 105 -puhelinten kaarevat muodot saavat ne istumaan käteen täydellisesti. Saarekenäppäimistöissä näppäimet erottuvat selkeästi toisistaan, mikä tekee soittamisesta ja viestittelystä helppoa. Puhelinten kuoret ovat kestävää, läpivärjättyä polykarbonaattia, mikä varmistaa sen, että ne näyttävät hyvältä kovankin käytön jälkeen. Nämä puhelimet on rakennettu arjen kumppaneiksi – ne edustavat Nokia-puhelimille ominaista laatua, luotettavuutta ja kestävää muotoilua.

Hinnoittelu ja saatavuus

Nokia 220 4G tulee markkinoille sinisenä ja mustana ja Nokia 105 sinisenä, vaaleanpunaisena ja mustana.

Myynnin aloittamisen ajankohta ja tuotteiden hinnat Suomessa kerrotaan myöhemmin.

* HD-puhelujen saatavuus riippuu paikallisten operaattoreiden palvelutarjonnasta.

** Valmiusaika yhden SIM-kortin versiolle. Kahden SIM-kortin version valmiusaika on jopa 17 vuorokautta.

- - -

Lisätietoja medialle

Ossi Korpela

Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

P. 050 482 4109

Sähköposti: ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella, www.hmdglobal.com.