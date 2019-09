Nokia 6.2 tarjoaa HDR-tasoista viihdettä ja edistyksellistä kuvausta entistä useammalle käyttäjälle

Puhelimessa yhdistyvät upea PureDisplay-näyttö ja edistyksellinen tekoälyä hyödyntävä kolmoiskamera

Berliini 5.9.2019 - Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkisti tänään Nokia 6.2 -puhelimen. Se on ensimmäinen Nokia 6 -sarjan älypuhelin, jossa on kolmoiskamera ja PureDisplay-näyttö. Samalla Nokia 6.2 tuo aina valmiudessa olevan HDR-kuvaamisen uuteen älypuhelinsegmenttiin. Puhelin hyödyntää lisäksi PureDisplay-teknologiaa, jossa visuaalinen prosessori tuottaa jopa miljardi eri värisävyä. Tekoälyä hyödyntävä ja kolmoiskameralla varustettu Nokia 6.2 mahdollistaa yksityiskohtaisten kuvien, bokeh-kuvien ja upeiden laajakulmakuvien ottamisen. Nokia 6.2 edustaa ajatonta pohjoismaista muotoilua, jossa yhdistyvät huippuluokan materiaalit ja hienostunut viimeistely.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas:

”Uutta Nokia 6.2 -mallia varten halusimme huolellisesti miettiä uudelleen ominaisuudet, jotka tarjoamme suositussa Nokia 6 -sarjassamme. Nokia 6.2 -älypuhelimessa on kaksi uutta mielenkiintoista ominaisuutta: upea ja kuvaan mukaan imevä PureDisplay-näyttö sekä tehokas tekoälyä hyödyntävä kolmoiskamera. Periaatteenamme on aina ollut, että faniemme ei tarvitse tyytyä kompromisseihin älypuhelimissaan, ja Nokia 6.2 -puhelimella varmistamme, että he saavat ensiluokkaisen puhelimen, joka on sekä hyvännäköinen että tehokas. Nokia 6.2 -puhelimen korkealaatuinen PureDisplay-näyttö ja sen vaikuttavat miljardi värisävyä takaavat, että fanimme voivat nauttia suosikkiohjelmistaan myös liikkeellä ollessaan. Kolmoiskameralla varustettua puhelinta käyttäessään he voivat päästää luovuutensa valloilleen.”

PureDisplay-näyttö ja aina valmiudessa oleva HDR

Nokia 6.2 -puhelin on ensimmäinen Nokia 6 -sarjan älypuhelin, jossa on innovatiivinen PureDisplay-näyttö. Nokia 6.2 tarjoaa tasokkaan katselukokemuksen myös liikkeellä oltaessa. Puhelimen Pixelworks -visuaalisella prosessorilla Nokia 6.2 parantaa videosisällön HDR-laatuun reaaliajassa. Siinä voi olla jopa miljardi värisävyä, korkeampi kontrasti ja laajennettu dynaaminen alue. Tämä tarkoittaa, että puhelimen käyttäjä voi nauttia paremmasta kontrastista ja syvemmistä väreistä katsoessaan suosikkiohjelmiaan YouTubesta tai muista suoratoistopalveluista.

Nokia 6.2 -puhelimen näyttöteknologia herättää sisällöt eloon tuomalla laajan värientoiston, videoiden korkean dynaamisen kontrastisuhteen ja kirkkaan kuvan. Yhdistettynä paikallisiin kontrastiparannuksiin näyttöä on helppo katsella jopa kirkkaassa auringonvalossa.

Ensimmäinen kolmoiskamera, tekoälyominaisuudet ja kahden päivän* akunkesto**

Nokia 6.2 -puhelimen edistyksellinen kolmoiskamera mahdollistaa vahvan kuvauskokemuksen. Se tuottaa yksityiskohtaisia kuvia, kauniisti sumennettuja bokeh-kuvia ja laajakulmakuvia, joihin mahtuu aiempaa enemmän. Tekoälyä hyödyntävä yökuvaustila mahdollistaa laadukkaiden kuvien ottamisen kaikkina vuorokaudenaikoina.

Jokainen Nokia 6.2 -puhelimella otettu kuva voi olla tähänastisista paras. Käyttäjä voi hyödyntää kuvissa useita tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kuten esimerkiksi bokeh-efektejä ja beautification-toimintoa. Säädettävä bokeh-kuvaus auttaa luomaan kauniisti sumennuttuja taustoja hyödyntämällä erilaisia bokeh-tyylejä, joita ovat muun muassa Classic, Heart ja Star. Puhelimella voi luoda some-seuraajia kiinnostavaa sisältöä: Ultra HD -video tallentaa tilaääntä ja siinä voi käyttää kaksipuoleista kuvausta.

Puhelimessa on Qualcomm® Snapdragon ™ 636 -alusta, joka varmistaa, että puhelin toimii tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Puhelimella voi nauttia musiikin ja videoiden suoratoistosta, pelaamisesta sekä puhua ilman pelkoa akun loppumisesta. Nokia 6.2 tarjoaa Nokia-puhelimille ominaisen pitkän, kahden päivän akunkeston.

Ensiluokkaista pohjoismaista muotoilua ja high-tech-materiaaleja

Pohjoismaista muotoiluperintöä kunnioittavassa Nokia 6.2 -puhelimessa ajaton muotoilu yhdistyy korkeaan teknologiaan. Nokia 6.2 on ainutlaatuisen kevyt mutta samalla erittäin vahva ja kestävä. Se on valmistettu huippuluokan polymeerikomposiitista, joka on kaksi kertaa vahvempaa kuin polykarbonaatti ja painoltaan vain puolet alumiinin painosta.

Loivasti kaareva, kova Gorilla® Glass -näyttö suojaa puhelimen molemmilta puolilta, ja sen tarkkuushiottu runko on puhtaasti ja hienostuneesti viimeistelty. Tyhjiömetallointi-menetelmällä tehty monikerroksinen pinnoitus saa älypuhelimen tuntuu kädessä erittäin sileältä ja korkealaatuiselta, ja se kestää hyvin arjen kolhuja.

Kokemus, joka vain paranee ajan myötä – valmiina Android ™ 10 -käyttöjärjestelmään

Android One -yhteistyön myötä Nokia 6.2 -puhelin on valmis Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivitykseen. Puhelimeen tulevat kuukausittaiset tietoturvapäivitykset kolmeksi vuodeksi ja käyttöjärjestelmäpäivityksiä kahdeksi vuodeksi, joten Nokia 6.2 vain paranee ajan myötä. Käyttäjä pääsee nauttimaan uusimmista ominaisuuksista, kuten tekoälyn tukemasta adaptiivisesta akusta, App actions -sovelluksesta sekä monista muista Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän ominaisuuksista.

Nokia 6.2 -puhelimessa on Google Assistant*** -painike, jota painamalla saat yhteyden suosikkiassistenttiisi. Uusi Google Assistantin Ambient-tilasta**** pitää puhelimen näytön päällä koko latauksen ajan. Näin käyttäjä voi katsoa tulevia kalenterimerkintöjä, matka-aikoja ja muita tilanteeseen ja paikkaan liittyvää tietoja ilman laitteen käteen ottamista. Ambient-tila voi myös muuttaa puhelimesi jopa digitaaliseksi kuvakehykseksi latauksen ajaksi.

Lisäksi Nokia 6.2 -puhelimen omistajat saavat kolmen kuukauden ilmaisen jäsenyyden Google One ‑pilvipalveluun. Jäsenyyden myötä valokuvat, videot, viestit ja muu puhelimen sisältö varmuuskopioidaan turvallisesti ja automaattisesti pilveen. Google One -jäsenyys tuo 100 gigatavua pilvitallennustilaa Google Drivelle, Gmailille, Google Kuville sekä Googlen premium-käyttäjätuen - kaiken tämän jaettavassa perhepaketissa.

Hinta ja saatavuus

Nokia 6.2 -puhelimesta on kaksi värivaihtoehtoa: musta ja jää. Puhelimesta on saatavilla kaksi muistiversiota, jotka ovat 3GB/32GB ja 4GB/64GB. Suomessa myyntiin tulevan 4GB/64GB-version suositeltu vähittäismyyntihinta on 249. Puhelin tulee myyntiin lokakuussa.

