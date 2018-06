Nokia 8110 4G – lomalla tarvitsemasi puhelintoiminnot rennossa paketissa. Legendaarisen banaanipuhelimen ennakkomyynti alkaa tänään.

Nokia 8110 4G:n vähittäismyyntihinta on 79 euroa. Tilaamalla puhelimen tänään varmistat, että saat puhelimen ensimmäisten joukossa 16.7.

Mitä jos päästäisit myös älypuhelimesi lomalle tänä kesänä ja vaihtaisit Nokia 8110 4G:hen? Voit lomailla sen kanssa rennoin mielin, koska siinä on mukana älypuhelimen tärkeimmät ominaisuudet, kun tarvitset niitä.

”SIM-kortti sisään, yhteystiedot ja kalenterit mukaan Gmailista ja Outlookista – ja se on siinä. ’Banaani’ on nopea ottaa käyttöön ja käyttää. Eikä hätää, jos lomailet sähköttömissä paikoissa. Puhelimen lataus kestää parhaimmillaan jopa 25 päivää*, siis koko loman”, hehkuttaa HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela.

Jos digipaasto ei tänä kesänä vielä täysin onnistu: legendaarisen Nokia 8110:n uusi versio toimii 4G LTE-verkoissa. Voit siis käyttää sujuvasti puhelimessa olevia Facebookia ja Google Mapsia sekä surfata, chatata ja striimata samoilla nopeuksilla kuin älypuhelimellasi. Voit myös tehdä Nokia 8110 4G:stä langattoman Hotspotin ja jakaa Wi-Fi-yhteyden, milloin ja missä vain.

Nokia 8110 4G on kestävä ja luotettava, ja sen käyttö on helppoa: puheluun vastataan ja se lopetetaan puhelimen kantta liu’uttamalla.

Puhelin on tarjolla raikkaana banaaninkeltaisena ja aina tyylikkäänä mustana. Ja siiinä on mukana uudistettu versio Mato-pelistä.

Tekniset tiedot:

Polykarbonaattirunko

2 megapikselin kamera LED-salamalla

2,4" kaareva näyttö

Älykäs KaiOS-käyttöjärjestelmä

Qualcomm® 205 -mobiilialusta (MSM8905)

512 Mt RAM

4 Gt tallennustilaa**

Akku itse vaihdettavissa***

Lisätiedot

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela, HMD Global Oy

p. 050 482 4109

ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki.

* Laite on testattu laboratorio-olosuhteissa ilman taustalla toimivia sovelluksia.

**Esiasennetut ohjelmistot ja sovellukset käyttävät merkittävän määrän muistista.

***Akun uudelleenlatauskertoja on rajallinen määrä, ja akun kapasiteetti heikkenee ajan mittaan. Käyttöiän päättyessä akku on ehkä vaihdettava uuteen.