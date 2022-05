Nokia Arenalle ISO-sertifiointi vastuullisena tapahtumapaikkana

ISO-sertifioinnin lisäksi jo areenan rakennusvaiheessa suunnittelutavoitteeksi asetettiin kansainvälisen LEED-ympäristösertifikaatin kultataso. LEED on kokonaisvaltainen järjestelmä, joka ei keskity vain yhteen osa-alueeseen, kuten energiaan, veteen tai rakennuksen terveellisyyteen, vaan siinä katsotaan kokonaisuutta, jotta tärkeät elementit muodostavat yhteispelissä parhaan mahdollisen lopputuloksen. Hiilijalanjäljen minimoimiseksi Nokia Arenalla on tehty runsaasti konkreettisia toimenpiteitä ja töitä tehdään jatkuvasti mittaroimalla erilaisia muuttujia, kuten energian- ja vedenkulutusta.

”Minimoimme energiatarvetta led-valaistuksen ja -näyttöjen avulla. Valaistusta myös himmennetään aina kun käytössä on riittävästi päivänvaloa. Areena on pääosin ilmalämmitteinen, joten ilmanvaihdon energiatehokkuudella on suuri merkitys kokonaisenergiankulutukseen. Ilmanvaihtokoneiden poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Ilmanvaihdon energiatehokkaaseen ohjaukseen ja ilmankuivaukseen energiankulutusta on pienennetty taloautomaation avulla. Lämmitys saadaan kaukolämmöstä, jonka tuotannossa Tampereella hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä. Kesällä viilennyksessä auttavat Näsijärven syvänteet, joiden luonnollinen viileys siirretään kaukojäähdytysverkkoon, ja jäähdytystarvetta on pienennetty varjostavien säleikköjen avulla. Ja mikä hienoa, käyttämämme sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvaa kotimaista energiaa. Se ei ole edullisin vaihtoehto, mutta merkittävä periaatteellinen päätös, josta olemme ylpeitä”, kertoo Nokia Arenan kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jani Helenius.

Ympäristön kannalta suotuisaa on myös se, että areenan sijainti Tampereen sydämessä mahdollistaa saapumisen kävellen, pyöräillen ja julkisilla – jälkimmäisellä kauempaakin, sillä sijainti rautatie- ja bussiasemien läheisyydessä on ihanteellinen. ”Meillä on hiljattain solmittu monivuotinen sopimus VR:n kanssa ylimääräisten tapahtumavuorojen ajamisesta”, Nokia Arenan myyntijohtaja Elina Tikkakoski kertoo. Lisäksi areenan jätteet kierrätetään ja kestomuovituopit kiertävät käytössä huomattavasti pidempään kuin kertaalleen.

Vastuullisuutta ihmisistä ja yhteiskunnasta

Vastuullinen ja kestävä toiminta ei tarkoita pelkästään ympäristövaikutusten arviointia, vaan siihen liittyy myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia näkökulmia.

”Yhteiskunnallisella puolella yksi näkökohta on täysin suomalainen omistuspohja, mikä tarkoittaa sitä, että verot maksetaan Suomeen. Ja vastuullisuus ulottuu totta kai myös henkilökuntaan. Sekä henkilökunnan että vieraidemme turvallisuus on ykkösasia. Syrjinnälle on nollatoleranssi. Tapahtuma-alalla tehdään myös paljon talkootöitä, eikä palkkojen maksu ole itsestään selvää. Nokia Arenalla joka ikinen tapahtumaa rakentamassa oleva ammattilainen saa aina palkkaa”, Tikkakoski painottaa.

ISO-sertifikaatin saaminen on Nokia Arenalle tärkeä asia ja juhlan aiheensa, mutta työ ei suinkaan pääty tähän. ”Sertifioinnin yksi tärkeä osa-alue on vastuullisuustekijöiden säännöllinen mittaaminen, tarkastelu ja kehittäminen, ja sitä työtä on tästä hienoa jatkaa eteenpäin”, Tikkakoski ja Helenius iloitsevat.

Lisätietoja

Nokia Arena

Myyntijohtaja

Elina Tikkakoski

elina.tikkakoski@areenatampere.fi

+358 50 321 4640