Noormarkun ruukin alueella sijaitseva Villa Mairea määrättiin suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Prosessin aikana on kuultu mm. Museovirastoa, Satakuntaliittoa, Porin kaupunkia, Alvar Aalto-säätiötä, kiinteistön ja rakennuksen omistajaa ja haltijaa sekä naapureita. Suojelupäätös koskee Villa Maireaa piharakennuksineen, puutarhaa sekä saapumisteitä. Koko rakennus suojellaan ulkoasuineen ja sisätiloineen, kiinteine sisustuksineen ja puutarhoineen.

Vuonna 1939 valmistuneen Villa Mairean suunnittelivat Alvar ja Aino Aalto. Tasakattoinen rakennus on julkisivuiltaan pelkistetty ja sitä ympäröi kaunis mäntymetsä. Sisäänkäyntikatos on muodoltaan epäsymmetrinen ja se on toiselta sivultaan rajattu kuorimattomista kuusennäreistä tehdyllä seinämällä. Valkoiseksi rapattuun tiiliseinään liittyy puisia pintoja sekä puusäleikköjä. Pihan puolella on suuri lasinen liukuseinä ja luonnonkivistä muurattu takka, jonka kyljestä lähtevät portaat pihan puoleiselle kattoterassille. Katoksen kautta terassiin liittyy pihan perällä olevan saunarakennuksen turvekatto. Katettua kivettyä terassia rajaa luonnonkivimuuri, joka luo muistuman vanhoista satakuntalaisista kiviaidoista.

Villa Mairea sijaitsee Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennusten valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Museoviraston lausunnon mukaan Villa Mairealla on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaista valtakunnallista merkitystä ainutlaatuisena modernismin ajan kokonaistaideteoksena, joka on valmistumisestaan saakka ollut myös yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehdin Alvar Aallon merkittävimmistä teoksista. Villa Maireaa voidaan pitää Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellisena kahden tunnetun pariskunnan yhteistyön tuloksena, jossa suunnittelun alkuvaiheista lähtien on tavoiteltu parasta mahdollista lopputulosta ja saatu aikaan maailmanluokan kokonaistaideteos.

