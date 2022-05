Noorte aitamine on iga täiskasvanu eelisõigus ja vastutus

Meie noortele on palju häid uudiseid. Kainete noorte arv kasvab jätkuvalt ja koos sellega suurel määral ka nende heaolu. Narkootikumideta noorukite arv ei anna siiski tõelist pilti kõigi laste ja noorte kohta. Ikka veel on palju noori, kes joovad purjutamise eesmärgiga. Olukorra teeb paljude jaoks eriti keeruliseks see, et neil noortel on ka muid raskusi, näiteks rahalised ja vaimse tervise probleemid ning kuritegevus, mis takistavad tasakaalustatud elu.

Noorte polariseerumist süvendavad veelgi erinevad kasvu- ja elamistingimused, samuti häiriv käitumine ja kehv õpitulemused. Mõnede puhul suureneb alkoholitarbimine järk-järgult alates varajasest katsetamisest, isegi kui nende elus ei ole muid probleeme. Tekivad ka uued probleemid, näiteks kanepi katsetamine ja vähesed teadmised selle tagajärgedest.

Noored vajavad rohkem tuge, et tulla toime kõigi oma raskustega. Neid tuleb julgustada hoolitsema oma tervise ja ohutuse eest mitmel viisil. Piiride seadmine ja ka teatud asjade keelamine on osa vastutustundlikust kasvatusest ja hooldusest. Vanemate eeskuju on mitmes mõttes tähtsam, kui täiskasvanud sageli mõistavad. Kedagi ei tohiks oma probleemidega üksi jätta.

Kampaania "Selge peaga suvele vastu" julgustab kõiki noori veetma oma vaba aega ja puhkust alkoholi- ja uimastivabalt. Edu saavutatakse iga lapse ja noore heaolu tagamisel ning uimastisõltuvuse osas abi vajavate inimeste tuvastamisel ja abistamisel. Samuti tuleb viivitamatult võidelda ebaseadusliku uimastimüügi ja -vahenduse vastu. Need eesmärgid on iga täiskasvanu kohustus. Inimeste julgustamine uimastivabaks jäämiseks on parim sissejuhatus turvalisse ja tasakaalustatud tulevikku. Tervislik suvepuhkus on kõige julgustavam tasu pärast pikka tööperioodi - meile kõigile!

Kampaania "Selge peaga suvele vastu" toimub 20. korda. Kampaania partneritena on lisaks Raittiuden Ystävätele veel Barnavårdsföreningen i Finland, Ehkäisevä päihdetyön järjestöverkosto, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Lasten ja nuorten keskus, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Valkonauhaliitto ja Eesti Karskusliit.

Selge peaga suvele vastu kampaania korraldajad õnnitlevad soojalt oma lõpupidustusi pidavaid ja suvepuhkusele minevaid noori ja soovivad kõigile õnnelikku suve.

Tähistame ohutult ilma sõltuvusaineteta!