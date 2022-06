Nopean kasvun sijasta edessä on laskukauden stressitesti – Näihin talouden ilmiöihin kuluttajien ja yritysten on varauduttava

Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2022 12.5.2022 11:00:28 EEST | Tiedote

Finnvera-konserni, pörssitiedote 12.5.2022 Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2022 Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan tuntuvat vaikutukset – konsernin tammi–maaliskuun tulos 58 miljoonaa euroa tappiollinen Finnvera-konserni, yhteenveto Q1/2022 (vs. Q1/2021 tai 31.12.2021) Tulos -58 Me (38) – Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriskin kasvun vaikutuksesta tappiovaraukset kasvoivat 210 miljoonaa euroa – perusteita vuonna 2020 tehtyjen tappiovarausten purkamiselle ei vielä ollut. Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk-ja midcap-liiketoiminnan tulos 9 Me (6) ja suuryritykset-liiketoiminnan tulos -77 Me (17) sekä tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen 10 Me (15). Vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos -79 Me (18). Tase 12,1 Mrd. euroa (12,2) – muutos -1 %. Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15,8 Mrd. euroa (15,9) pienenivät 1 %. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 25,3 Mrd. euroa (25,6) pienenivät 1 %. Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli puskuriv