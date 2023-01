Nopean syömisen suosio kasvaa ABC-asemilla – uutuusannos on jättihitti Tukholman grillikioskeilla

Nopean ja helpon syömisen trendi jatkaa voittokulkuaan ABC-asemilla. Asemien myydyimmäksi annokseksi on vakiintunut kebab ranskalaisilla, joka on jo toista vuotta peräkkäin ohittanut perinteikkään lehtipihvin myynnin. Jatkuvasti uudistuvan ruokalistan tuorein tulokas Rullero on Tukholman grilleiltä tuttu, suomalaisille tutuilla mauilla täytetty rieskarulla.

Kuva: Lari Lappalainen

ABC-asemien ruokalistaa on uudistettu isosti runsaan kahden vuoden aikana. Listalla on edelleen liikenneasemien klassikkoannokset, kuten lehtipihvi ja lihapullapannu, mutta kestosuosikkien rinnalle on syntynyt uusi nopean ja helpon syömisen tuoteperhe. – Kebab ranskalaisilla on noussut selkeäksi ykköseksi ravintoloissamme. Se ohitti legendaarisen lehtipihvin myynnin juuri ja juuri vuonna 2021. Viime vuonna annosta myytiin jo 50 prosenttia enemmän kuin lehtipihviä, joka oli listaykkönen yli 20 vuotta. Saa nähdä pysyykö kebab listan kärjessä yhtä pitkään, kertoo ABC Ravintolan kehityksestä vastaava kehityspäällikkö Teemu Vehniäinen. Kebabin lisäksi nopeasti valmistettavia ABC:n hittejä ovat pitaleivät ja ronskin kokoiset ranskalaiset. Täytteeksi annoksiin voi valita kebablihaa, nyhtöpossua, kanaa tai härkäpapua. Nopeuden ja helppouden lisäksi ABC-asemat tarjoavat kohtuuhintaisia ravintolakokemuksia. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n tutkimuksen* mukaan edullinen hintataso on yksi tärkeimpiä ruokailupaikan valintaperusteita, ja sen merkitys on parhaillaan nousussa. – Meille on tärkeää, että voimme tarjoilla mahdollisimman monelle kohtuuhintaisia mahdollisuuksia ravintolaruokailuun joka puolella Suomea, Vehniäinen kertoo. Valloittaako tuhti rieskarulla suomalaiset? ABC-asemien ruokalistalla testataan säännöllisesti uutuusannoksia, joiden listalla pysyvyyden päättävät lopulta asiakkaat. Helmikuun alussa asemille saapuu Rullero, jonka esikuva on Tukholman grillikioskeilla vuosia suuressa suosiossa ollut tunnbrödsrulle. – Tuomme vastaavan tuotteen myyntiin tiettävästi ensimmäisinä Suomessa. Rulleron Ruotsin serkku on kotimaansa pääkaupungissa niin suosittu, että grillikioskit kisailevat sen valmistuksessa ja saavat kunniamainintoja. On mahtavaa, että voimme tuoda Rulleron kaikille ABC-asemille eri puolille Suomea, Vehniäinen iloitsee. Rullero on tuhti rieskarulla, jonka sisälle kääritään perunamuusia, makkaraa tai kebabia sekä sopivasti vihreää. Rullero on kampanja-annos ABC-asemilla helmi–maaliskuun ajan. Noutopöydän suosio ei horju Noutopöytä on yhä ABC Ravintoloiden kivijalka, joka on vuosikausia tarjonnut nopean ja helpon ravintolakokemuksen suomalaisille. Noutopöydän tarjoiluja nautti viime vuonna noin neljä miljoonaa asiakasta. – Noutopöytä on vuodesta toiseen suomalaisten suosiossa. Uudistamme myös sitä säännöllisesti asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Erityisesti kasvisruoat ovat kasvattaneet suosiotaan. Pöydän valttikorttina on sen monipuolisuus. Jokainen voi valita pöydästä itselleen mieluisan annoksen, Vehniäinen kertoo. ABC Ravintolan TOP 5 myydyimmät à la carte -annokset vuonna 2022, kappaleina: 1. Kebabc! ranskalaisilla 2. Lehtipihvi 3. Possunleike 4. Bearnaisebroileri 5. Lihapullapannu ABC Noutopöydästä ruokaili viime vuonna noin neljä miljoonaa asiakasta. *Lähde: Ravintolaruokailun trenditutkimus 2022, MaRa ry & Kantar, 12/2022

