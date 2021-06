Nopeusrajoituksen alentaminen valtatiellä 21

Työvoiman kysyntä näkyy Lapin työllisyyskehityksessä 22.6.2021 08:40:21 EEST | Tiedote

Työvoiman kysyntä on Lapissa kasvussa ja avoimia työpaikkoja on ilmoitettu TE-palveluihin alkuvuoden aikana enemmän kuin vuosiin. Ero koronapandemiaa edeltäviin lukuihin on pienentynyt työttömien määrässä. Toukokuun lopussa työttömiä oli lähes kolmannes vähemmän kuin viime vuonna ja enää vajaa 1 600 enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin toukokuussa.