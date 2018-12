Nordic Business Forum lisää puhujakilpailuunsa valmennusta

Nordic Business Forum ja suomalainen puhuja- ja valmennusyhtiö MySpeaker ovat sopineet yhteistyöstä, joka valmentaa kansainvälisen liike-elämän tarpeisiin entistä vaikuttavampia puhujia. MySpeakerin kanssa tehtävä yhteistyö tuo NBF Speaker Contest -puhujakilpailun lupaavimmille kokelaille henkilökohtaista valmennusta suurten yleisöjen valloittamiseen.

NBF Speaker Contest on puhujakilpailu, jolla haetaan syksyn 2019 Nordic Business Forum -tapahtumaan uutta huippuesiintyjää. Karsinnat käydään Oslossa, Tukholmassa ja Helsingissä maaliskuussa. Kuhunkin karsintaan hakijoiden joukosta valitaan kahdeksan puhujaa hakemusten perusteella. Karsintaan selviytyvät tulevat saamaan asiantuntemuksensa vaikuttavan esilletuonnin tueksi MySpeakerin järjestämää henkilökohtaista puhe- ja esiintymisvalmennusta.

”Yhteistyö maailman parhaimpiin päättäjäseminaareihin kuuluvan Nordic Business Forumin kanssa tukee tarkoitustamme kasvattaa laadukkaan puhumisen arvostusta ja kouluttaa pohjoismaisista asiantuntijoista yhä mukaansatempaavampia puhujatähtiä. Ensimmäisen puhujakisan voittanut ja syksyllä NBF:n lavalla osaamistaan ja esiintymislahjojansa esitellyt James Hewitt on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi luottopuhujistamme. Lisätessämme seuraavaan puhujakisaan ammattimaisen valmennuksen olen varma, että usea uusi tähti tulee pian valloittamaan merkittäviä yleisöjä ja esiintymislavoja”, kertoo MySpeaker Oy:n toimitusjohtaja Johan Sjöstrand.

MySpeakerin puhujavalmennuksesta vastaavan, vuoden puhujaksi kaksi kertaa nimetyn André Noël Chakerin mielestä suomalaisilla ja pohjoismaalaisilla puhujilla on kaikki edellytykset harjoituttaa itsensä kansainvälisten bisnesseminaarien huippuesiintyjien joukkoon.

”En voisi kuvitella Nordic Business Forum -tapahtumia parempaa kanavaa uusien puhujalahjakkuuksien tunnistamiseen. Bisneskriittisten ja inspiroivien puheiden pitäminen on paljon työtä ja asiantuntemusta vaativa taitolaji. Meille on kunnia-asia päästä valmentamaan puhujakisan kokelaita yhä vaikuttavammiksi esiintyjiksi”, lisää André Noël Chaker ja jatkaa: ”Hyvän puheen edellytys on rautainen ja näkemyksellinen sisältö. Niiden ollessa hallussa pystyy tähtipuhujaksi ja esiintyjäksi kouluttautumaan. Suomesta löytyy jo maailmanluokan osaajia ja menestystarinoita, mutta meidän täytyy varmistaa, että tapamme kertoa niitä on myös vakuuttavaa. Puheen esittämisen tärkeys on nostettava laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä hyvällä ja inspiroivalla puheella on konkreettista vaikutusta myös kuulijansa menestykseen.”

Keväällä ensimmäisen kerran järjestetty NBF Speaker Contest -puhujakilpailu houkutteli Oslon, Tukholman ja Helsingin puhekarsintoihin yhteensä 170 hakijaa. Ensi vuonna toista kertaa järjestettävän kilpailun puheiden ydinviestien tulee liittyä innovaatioon, johtajuuteen tai markkinointiin. 24 lupaavinta puhujaa tulevat saamaan MySpeaker-yhteistyön myötä arvokasta henkilökohtaista esiintymisvalmennusta ja vaikuttavan puhumisen oppia. Puhekilpailun voittaja pääsee puhujaksi Nordic Business Forum 2019 -päälavalle 7500 päisen yleisön eteen ja saa tästä puheesta palkkioksi 30 000 euroa.

”Yhteistyömme MySpeakerin kanssa tuo erinomaisen puheen kaltaisesti lisäarvoa kaikille osapuolille. Puhujakilpailun hakijoiden parhaimmisto saa huippuvalmennusta asiansa esittämiseen, MySpeaker luotsattua yritysmaailman käyttöön ja estradeille uusia puhujatalentteja ja ensi syksyn Nordic Business Forum uuden valovoimaisen esiintyjän”, kertoo Nordic Business Forumin perustajiin kuuluva Hans-Peter Siefen.

Vuonna 2018 perustettu MySpeaker Oy on alansa markkinajohtajaksi tähtäävä uusi suomalainen puhuja- ja valmennusyhtiö joka tarjoaa laadukasta sisältöä kaikkiin tilaisuuksiin. Vaikuttavaan esiintymiseen ja julkisen puheen arvon kehittämiseen erikoistuneen yhtiön palveluihin kuuluvat asiantuntijapuheenvuorojen laadinta ja esitys, tapahtumajuontajatarpeiden täyttö ja yritysvalmennukset. MySpeaker Oy:n johtoryhmän muodostavat puhuja-alan kokeneet ammattilaiset Johan Sjöstrand, Susanna Suorsa, Sebastian Wardi, Olli Bergman ja André Noël Chaker. Yhtiön edustamia puhujia ovat muiden muassa Alf Rehn, Anna Perho, Emma Kimiläinen, Ilona Rauhala, James Hewitt, Jussi Heikelä, Maija-Riitta Ollila, Pata Degerman, Pauli Aalto-Setälä, Petri Rajaniemi, Saara Taalas, Saku Tuominen, Tom Pöysti ja Madventures.