Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen – 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa

Jaa

Sunnuntaina Norjan suurimpiin iltapäivälehtiin lukeutuva Dagbladet.no julkaisi Norjan tullin twiittaamaan videon, jossa tullivirkailija kaivaa ontoksi kaiverretun Raamatun sisältä 5000 dollaria käteistä. ”One of the oldest tricks in the book”, Norjan tulli toteaa Twitterissä. Norjan tullin twiitin mukaan Raamatun sisältä löytynyt käteissumma pysyy takavarikoituna kunnes on selvitetty, liittyykö tapaukseen rikosta.

Aurinkolasifirma Nopeiden toimitusjohtaja W myöntää, että Raamattu oli heidän lähettämänsä. 5000 dollaria lähetettiin palkinnoksi eräälle norjalaiselle yksityishenkilölle, joka oli voittanut Nopeiden Instagramissa käynnissä olleen videohaasteen.



Nopeet julkaisi tänään Instagramissaan kuvia Raamatusta ja väitti norjalaisten viranomaisten toimineen väärin takavarikoidessaan rahat. Nopeet myös uhkasi Norjan viranomaisia oikeustoimilla.



Linkki Dagbladet.no:n videoon:

https://www.dagbladet.no/video/bibel-stoppet-i-tollen/pUP10DXp



Linkkin Norjan tullin twiittiin:

https://twitter.com/tolletaten/status/1350049405534134274



Linkki Nopeiden aiheeseen liittyvään Instagram-postaukseen: https://www.instagram.com/p/CKLv6yHDOFI/?igshid=1j9ik52bttsrc

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa Lataa Lataa

Linkit