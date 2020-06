Noutopöydät avautuivat ABC-asemilla koronatauon jälkeen ja myynti tuplaantui heti

Ravintoloiden säännöksiä höllennettiin tämän viikon alusta alkaen. ABC-asemien noutopöytä tuplasi heti myyntinsä, kun ruokaa sai jälleen itse annostella.

- Asiakkaat ovat ilahtuneet siitä, että saavat jälleen koota oman annoksensa itse. Noutopöydän suosion nopea kasvu kertoo myös siitä, että asiakkaat luottavat meihin ja turvallisuustekoihimme. Asiakkaat kiittelevät siitä, että viileät ja väljät ruokailusalit tuovat turvallisuuden tunnetta, kertoo liikennemyymäläpäällikkö Kirsti Partti Viitasaaren ABC-asemalta Keski-Suomesta.

- Ihmiset liikkuvat selkeästi vapautuneemmin ja rennommin, mutta osaavat huolehtia turvallisuudesta fiksusti. Käsidesiautomaatit ovat kovassa käytössä ja turvaväleistä huolehditaan. Kotimaanmatkailun suosio näkyy selkeästi, sillä liikenne valtaväylillä on vilkastunut ja mökkiläiset liikkuvat, Partti jatkaa.

Viikon alusta alkaen ABC-asemilla asiakkaat ovat saaneet annostella ruokaa itse noutopöydästä sekä ottaa vitriinistä kaikkia tarjolla olevia ruoka- ja juomatuotteita. Asiakaspaikoista saa täyttyä kolme neljäsosaa.

ABC:n klassikot lehtipihvi ja bonuspannu pysyvät aina muodissa. Hellekeleillä jäätelön myynti on ollut jopa kolminkertaista viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Myös niin sanottu yhden käden syöminen on kasvussa. Mukaan matkalle napataan yksittäispakattuja ruokatuotteita ja viime päivinä vitriinistä on myyty etenkin Arnolds-donitseja.

ABC-asemilla on käytössä 175 kohdan listaus, joka sisältää kaikki toimenpiteet turvalliseen ruokailuun ja asiointiin. Henkilökuntaa on ohjeistettu tarkasti, asemilla puhtaudesta huolehditaan tehostetusti ja asiakaspöydät ja istumapaikat on sijoitettu riittävillä turvaväleillä.

Leikkipaikat avautuvat

ABC-asemilla avataan pikkuhiljaa myös sisäleikkitiloja, mikä on monen pienemmän matkalaisten pysähdyksen kohokohta ja vanhempien helpotus.

Riittävän turvaetäisyyden varmistamiseksi tilaan päästetään rajattu määrä leikkijöitä ja leikkipaikkojen yhteydessä on selkeä hygieniaohjeistus sekä käsidesejä. Leikkipaikat puhdistetaan useamman kerran päivässä.

Helleviikon helpotusta myös matkustaville karvakorville

ABC-asemien yhteyteen on rakennettu koirille tarkoitettuja levähdyspaikkoja. Koiraparkki löytyy 23 ABC-asemalta. ABC-asemien koiraparkit ovat koirille tarkoitettuja omia ulkoilualueita tai koirankoppeja, joissa koira voi viettää aikaa ja virkistäytyä pysähdyksen aikana. Koiraparkin koko ja varustus vaihtelevat asemakohtaisesti: joillain asemilla on koirille aidattu erillinen alue, kun toisilla asemilla on pihassaan lukollisia koirankoppeja

Terassilla näkyy vilvoittelevia koiria ja henkilökunnalta saa aina raikasta vettä myös koiralle. Jäätelöä syövät koirat ovat tuttu näky useammallakin ABC-asemalla, kun omistajat ovat hemmotelleet lemmikkejään.

- Koirille on ostettu etenkin pehmistä, kertoo Sonja Kankaanpää Kristiinankaupungin ABC:lta.