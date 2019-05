Novo Nordisk esittelee uuden kunnianhimoisen ympäristöstrategiansa

Novo Nordisk on saavuttamassa tavoitteensa käyttää tuotannossaan pelkästään uusiutuvaa energiaa ja on asettanut uuden kunnianhimoisen tavoitteen pienentää toimintansa ympäristövaikutukset nollaan

Bagsværd, Tanska, 30.4.2019 – Novo Nordisk ilmoitti tänään, että se saavuttaa tavoitteensa käyttää pelkästään uusiutuvaa sähköä tuotantolaitoksissaan kaikkialla maailmassa vuoteen 2020 mennessä. Ilmoitus julkaistiin sen jälkeen, kun yhtiö teki uuden investoinnin reilun 2,7 neliökilometrin suuruiseen eli noin 500 jalkapallokentän kokoiseen aurinkopaneelilaitteistoon Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa. Laitteisto tuottaa energiaa kaikkien Yhdysvalloissa sijaitsevien Novo Nordisk -yhtiön tuotantolaitosten tarpeisiin vuoden 2020 alkupuolesta lähtien. Novo Nordisk on ensimmäinen RE100-hankkeessa mukana oleva lääketeollisuusyritys, joka siirtyy käyttämään tuotannossaan vain uusiutuvaa sähköä. RE100 on yritysten maailmanlaajuinen yhteistyöhanke, jossa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet käyttämään pelkästään uusiutuvaa sähköä.

Novo Nordisk ilmoitti lisäksi uudesta tavoitteesta pienentää hiilidioksidipäästöt nollaan kaikissa toiminnoissaan ja kuljetuksissaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa uutta ja kunnianhimoista "Circular for Zero" -ympäristöstrategiaa, jonka lopullisena tavoitteena on tehdä Novo Nordisk -yhtiöstä yritys, jolla ei ole lainkaan ympäristövaikutusta. Strategian mukaisesti Novo Nordisk tulee ryhtymään toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on minimoida kulutus ja muuttaa jäte resursseiksi, suunnitella ja valmistaa tuotteita siten, että ne voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen, ja työskennellä yhdessä tavarantoimittajien kanssa juurruttaakseen kierron osaksi toimitusketjua.

“Yli 29 miljoonaa ihmistä käyttää lääkkeitämme, ja ensi vuoden alkupuolella he voivat tehdä sen tietoisina siitä, että lääkkeet on valmistettu käyttämällä pelkästään uusiutuvaa sähköä,” totesi yhtiön pääjohtaja ja toimitusjohtaja Lars Fruergaard Jørgensen. “Sitoutumalla päästöttömyyteen kaikissa toiminnoissamme ja kuljetuksissamme vuoteen 2030 mennessä ja noudattamalla kiertotaloutta suosivaa ajattelutapaa kaikessa liiketoiminnassamme, työskentelemme kohti aikaa, jolloin voimme sanoa, että Novo Nordisk on yritys, jolla ei ole lainkaan ympäristövaikutusta.”

Päästöttömyystavoitteen lisäksi yritys sitoutuu Circular for Zero -strategian kautta selkeästi siirtymään kiertoajatteluun, joka muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta:

1. Kiertoon perustuva yritys:

Novo Nordisk jatkaa edelleen tuotantonsa ympäristöjalanjäljen pienentämistä pyrkimällä pienentämään kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrää ja vähentämään veden, energian ja resurssien hävikkiä kokonaisuudessaan.

2. Kiertoon perustuva toimitusketju:

Novo Nordisk vähentää ympäristövaikutuksia koko toimitusketjussaan työskentelemällä yhdessä tavarantoimittajien kanssa rohkaistakseen kiertoa edistävien toimintatapojen käyttöön ja lisäämällä kierrätettyjen ja hiilineutraalien raaka-aineiden ja resurssien hankintaa.

3. Kiertoon perustuvat tuotteet:

Novo Nordisk parantaa olemassa olevia tuotteita ja suunnittelee uusia tuotteita kiertotalouden periaatteiden mukaan ja kehittää kestäviä ratkaisuja tuotteiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Uuden kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi ja kiertoajattelun omaksumisen nopeuttamiseksi kaikissa liiketoiminnoissaan Novo Nordisk ryhtyy yhteistyöhön kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamista ajavan Ellen MacArthur Foundation -säätiön kanssa.

CE100-hanketta Ellen MacArthur Foundation -säätiössä johtava Joe Murphy totesi: “Olemme iloisia, että Novo Nordisk on ensimmäisenä lääketeollisuusyrityksenä liittynyt mukaan CE100-hankkeeseen, joka on maailman johtava kiertotalouden verkosto. Novo Nordisk tunnetaan siitä, että se toteuttaa asiat, joihin yritys on sitoutunut, ja tuotannossaan se on jo siirtynyt kokonaisuudessaan uusiutuvan energian käyttöön. Yritys tavoittelee kiertoajattelun käyttöönottoa kaikessa yritystoiminnassaan kymmenen vuoden kuluessa, joten Novo Nordisk on nyt osa valikoitua joukkoa johtavia organisaatiota, jotka tekevät uraauurtavaa työtä kiertotalouteen siirtymiseksi.”

Tietoa toimittajille

Novo Nordisk -yhtiö ja uusiutuva energia

Novo Nordisk käyttää vuosittain suuren määrän energiaa valmistaakseen ja toimittaakseen injektiopulloja ja -kyniä niitä tarvitseville ihmisille. Tämän vuoksi yritys on etulinjassa joidenkin nykypäivän suurimpien ympäristöhaasteiden suhteen.

Vuonna 2015 Novo Nordisk sitoutui The Climate Group -ilmastoryhmään ja Carbon Disclosure -projektiin (CDP) ja liittyi RE100-hankkeeseen yhdessä 165 muun maailmanlaajuisen yrityksen kanssa tuodakseen toimintojensa ytimeen kunnianhimoisen tavoitteensa siirtyä käyttämään tuotantolaitoksissaan pelkästään uusiutuvaa energiaa vuoteen 2020 mennessä. Tuore päätös käyttää pelkästään aurinkoenergiaa uudessa Pohjois-Carolinan tuotantolaitoksessa merkitsee sitä, että yritys on nyt matkalla kohti pelkästään uusiutuvan sähkön käyttöä kaikissa sen tuotantolaitoksissa. Novo Nordisk on ensimmäinen RE100-hankkeessa mukana oleva lääketeollisuusyritys, joka on saavuttanut tämän tavoitteen.

Novo Nordisk -yhtiön tuotantolaitos Kiinan Tianjinissa käyttää pelkästään tuulivoimalla tuotettua energiaa. Brasilian Montes Clarosissa yritys käyttää pelkästään vesivoimalla tuotettua energiaa ja kaikki tuotantolaitokset Euroopassa käyttävät pelkästään tuulivoimalla tuotettua energiaa. Tanskassa kaikki toimitilat – sekä tuotantolaitokset että toimistot – käyttävät pelkästään uusiutuvaa energiaa.

Osoitteessa novonordisk.com on valokuvia ja tietoa Circular for Zero -strategiasta tämän lehdistötiedotteen tueksi.