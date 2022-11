Novo Nordiskin älykkäät insuliinikynät ovat nyt yhteensopivia Abbottin FreeStyle LibreLink -mobiilisovelluksen kanssa Suomessa

Espoo, 10.11.2022





NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus älykkäät insuliinikynät ja Abbottin FreeStyle LibreLink® -mobiilisovellus ovat jatkossa yhteensopivia Suomessa. Yhteyden myötä insuliinin annostelutiedot voidaan siirtää älykynästä† FreeStyle LibreLink® -sovellukseen, jossa ne näkyvät yhdessä glukoositietojen kanssa. Tämä voi helpottaa diabetesta sairastavien sairauden seurantaa sekä hallintaa. Lisäksi tiedot voidaan välittää potilasta hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille Abbottin LibreView‡-järjestelmän kautta.



“Tällä hetkellä insuliinin annostelu- sekä glukoositiedot tallennetaan usein erikseen, jos ollenkaan. Nyt käyttäjät voivat yhdellä skannauksella nähdä FreeStyle LibreLink® -sovelluksessa, kuinka NovoPen®†-kynän tallentamat insuliinin annostelutiedot vaikuttavat glukoositasoihin. Tällä tavoin käyttäjät voivat havaita muutokset ja ryhtyä toimiin reaaliajassa. Myöhemmin he voivat esittää kysymyksiä tai keskustella havainnoista lääkärin tai hoitajan kanssa”, kommentoi Novo Nordisk Oy:n lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen.

Sekä Abbott että Novo Nordisk ovat sitoutuneet parantamaan diabeteksen hallintaa tarjoamalla käyttäjäystävällisiä digitaalisia terveysratkaisuja. Helmikuussa 2019 Novo Nordisk ja Abbott allekirjoittivat globaalin sopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota potilaille sekä terveydenhuollon ammattilaisille paremmin integroituja ratkaisuja diabeteksen hoitoon. Heidän tiiviistä yhteistyöstään puhuttaessa Saukkonen sanoo:

“Olemme ottaneet suuren askeleen yhdessä auttaaksemme diabetesta sairastavia ihmisiä. Uskomme, että tämä yhteistyö tekee diabeteksen hallinnasta suomalaisille helpompaa ja toivomme, että ratkaisumme tavoittaa aiempaa useamman ihmisen Euroopassa.”

Päivitetty FreeStyle LibreLink® -sovellus on nyt saatavilla iOS- sekä Android -sovelluskaupoista Suomessa. Lataamisen jälkeen sovelluksen valikkorivillä on käytettävissä uusi ”insuliinikynä” -valinta, joka opastaa käyttäjiä yhdistämään Novo Nordiskin NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus -kynänsä† NFC (Near Field Communication) -tekniikan avulla. FreeStyle LibreLink® -sovellus voi muodostaa yhteyden enintään 10 aktiiviseen NovoPen®-kynään† käyttäjää kohti tiettynä aikana.

”Jatkossakin tavoitteenamme on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat auttaa ihmisiä elämään parempaa ja kokonaisvaltaisempaa elämää", sanoo Andreas Almroth, General Manager, Nordics, Abbott Diabetes Care. "Novo Nordisk-kumppanuuden kautta diabetesta sairastavat ihmiset voivat saada entistä enemmän olennaista tietoa, mikä puolestaan voi mahdollistaa entistä luottavaisemman olon hoidon suhteen. Näin ollen diabetesta sairastavat ihmiset voivat käyttää vähemmän aikaa murehtimiseen siitä, milloin he ovat ottaneet viimeisimmän annoksen, jolloin aikaa voi jäädä enemmän elämän muihin tärkeisiin asioihin”, Almroth jatkaa.



Novo Nordisk jatkaa tiivistä yhteistyötä useiden digiterveyskumppaneiden kanssa tarjotakseen erilaisia ratkaisuja mahdollisimman monelle.

FreeStyle LibreLink

FreeStyle LibreLink -sovellus näyttää tärkeitä glukoositietoja, sisältäen ajankohtaisen

glukoosilukeman, trendinuolen sekä ajan tavoitealueella. FreeStyle LibreLink® -sovellus toimii FreeStyle Libre- ja FreeStyle Libre 2 -sensoreiden kanssa.

NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus

NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus ovat kestokäyttöisiä älykkäitä insuliinikyniä. Älykynät ovat yhteensopivia kaikkien Novo Nordiskin insuliinien kanssa (Penfill® sylinteriampulli). Kynät tallentavat automaattisesti tiedon siitä, kuinka paljon insuliinia on pistetty ja milloin pistos on tapahtunut. Kynät säilyttävät tiedot 800 viimeisimmästä pistoksesta. NovoPen® 6 mahdollistaa insuliinin annostelun yhden yksikön lisäyksinä ja NovoPen Echo® Plus mahdollistaa insuliinin annostelun puolen yksikön lisäyksinä.

i Adolfsson, P., Hartvig, N. V., Kaas, A., et al. Increased Time in Range and Fewer Missed Bolus Injections After Introduction of a Smart Connected Insulin Pen. Diabetes Technol Ther. 2020 Oct;22(10):709-718. FreeStyle LibreLink® -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta verkkosivustolta www.FreeStyle.com. Abbott ennen sovelluksen käyttöä. Tietojen jakaminen edellyttää rekisteröitymistä LibreView-pilvipalveluun. ‡ LibreViewverkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.LibreView.com. † FreeStyle LibreLink -sovellus toimii FreeStyle Libre- tai FreeStyle Libre 2 -sensoreiden kanssa ja on yhteensopiva vain NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus älykkäiden insuliinikynien kanssa.



NovoPen® 6, NovoPen Echo®, Penfill® ovat Novo Nordisk A/S:n omistamia tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat vastaavien omistajien omaisuutta. NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita (0123). Valmistaja: Novo Nordisk



FreeStyle, Libre, ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä ja niiden käyttöön on annettu lupa. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. FreeStyle Libre Flash -glukoosinseurantajärjestelmä, FreeStyle Libre 2 Flash - glukoosinseurantajärjestelmä, FreeStyle LibreLinksovellus ja LibreView-pilvipalvelu ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. CE 2797. Valmistaja: Abbott Diabetes Care Ltd., Range Road, Witney, Oxon, OX29 OYL, UK.