Novo Nordiskin tuotteet Tamron jakeluun 1.1.2020 alkaen

Novo Nordisk on maailmanlaajuinen lääkealan yritys, joka on toiminut uudistajana ja edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä yli 95 vuoden ajan. Tämä on antanut meille kokemusta ja osaamista auttaa myös ihmisiä, jotka kärsivät lihavuudesta, hemofiliasta, kasvuhäiriöistä ja muista vakavista kroonisista sairauksista. Novo Nordiskin pääkonttori sijaitsee Tanskassa. Yhtiöllä on noin 42 200 työntekijää 80 eri maassa ja sen tuotteita markkinoidaan yli 170 maassa. Lisätietoja on saatavilla seuraavista lähteistä: novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn ja YouTube.

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa. Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.