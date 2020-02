Novosec ja Digita tarjoavat LoRaWAN- tuotteet yritysten mittaus- ja valvontaratkaisuihin sekä laajoihin Smart City-hankkeisiin

Kiinteistöjen turvallisuus- ja automaatioratkaisuja toimittava Novosec Oy ja Digita Oy ovat sopineet Digitan LoRaWAN-verkon hyödyntämisestä osana Novosecin IoT –tuotteiden palvelumallia. Tuotteet on suunniteltu kiinteistöjen, yritysten ja teollisuuden mittaus- ja valvontaratkaisuihin sekä laajoihin Smart City IoT- hankkeisiin. Yritykset ovat paikalla Jyväskylässä 5.-7.2. järjestettävillä Sähkömessuilla esittelemässä IoT-tuotteita sekä palveluja.

”IoT-ratkaisujemme avulla voidaan suojata kiinteistöjä esimerkiksi vesivahingoilta ja stand alone -kohteita asiattomilta avauksilta. Tarjoamme myös Smart City -ratkaisuja julkiseen valaistukseen ja Smart Agri -järjestelmiä maatalouden tarpeisiin”, kertoo Novosecin myyntipäällikkö Iiro Vuorela. ”Meillä on myös teolliseen käyttöön suunniteltuja IoT-tuotteita ja palveluja, jotka tarjoavat kustannussäästöjä tiedon keruuseen ja ohjaukseen”. ”On hienoa, että pääsemme nyt tarjoamaan palvelujamme myös Digitan LoRaWAN-verkossa. Paristokäyttöiset laitteemme toimitetaan käyttövalmiina ja siten, että ne ovat valmiita liitettäväksi verkkoon”.

”Digitan tavoitteena on luoda kiinteistöjen omistajille, kaupungeille, maatalousyrittäjille ja teollisuudelle edellytyksiä kehittää uusia kustannussäästöä tuovia palveluita. On hienoa, että Novosec on liittynyt Digitan IoT-ekosysteemiin tarjoten korkealaatuisia antureita- ja sensoritiedon keruu- sekä ohjausratkaisuja lähes koko maan kattavassa LoRaWAN-verkossamme”, sanoo Digitan IoT-palvelujen myyntijohtaja Mika Flinck.

”Käytännössä Novosecin anturit kiinnitetään haluttuihin mittauspisteisiin ja tieto niistä kulkeutuu Digitan radioverkkoa pitkin asiakkaan käyttöliittymään. Tämä on helppo ja vaivaton tapa varmistua, että seurattavissa kohteissa kaikki on hyvin ja puuttua poikkeamiin nopeasti”, jatkaa Flinck.

Digita ja Novosec ovat paikalla Jyväskylässä 5.-7.2. järjestettävillä Sähkömessuilla Novosec osastolla C2-325 ja Digita osastolla C2-202.

