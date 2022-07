Nummela Art Night tuo taidetta, musiikkia, valoa ja väriä lokakuun pimeyteen

Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin yhteislevyn ensimmäinen single ja video Dry Bones sekoittaa pyhäkoulukauhua mustaan gospeliin 9.6.2022 13:28:02 EEST | Tiedote

Tuomari Nurmio ja Knucklebone Oscar äänittivät vuonna 2018 eepeellisen vereviä tulkintoja vanhoista gospel-biiseistä, mutta eivät saaneet kyllikseen sielua ravitsevasta tripistä rockmusiikin juurille. Armoitettujen pelimannien vuonna 2017 alkanut yhteinen “helvetillisen ja taivaallisen pitkä matka” on eskaloitunut syksyllä ilmestyväksi Believe It Or Not -albumiksi (Stupido Records), jonka ensimmäinen single ja video Dry Bones julkaistaan 16. kesäkuuta.