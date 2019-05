Nuorena leskeytyneen näkökulma keskusteluun leskeneläkkeistä

Viime päivinä käyty keskustelu leskeneläkkeistä on koettu harhaanjohtavana nuorena leskeytyneiden keskuudessa. Otsikoissa olleet suuret eläkkeet eivät ole todellisuutta kuin vain ani harvoille. Keskusteluissa tuntuu unohtuneen myös se tosiasia, että suuri joukko nuoria leskiä jää kokonaan ilman eläkettä. Nuorena leskeytyneelle leskeneläke on tärkeä tuki, jolla voidaan ennaltaehkäistä puolison kuoleman aiheuttamia negatiivisia seurauksia.

Viime päivinä on käyty keskustelua leskeneläkkeistä ja kyseenalaistettu niiden tarvetta. Taloussanomien otsikoissa nostettiin esille sadan suurimman eläkkeensaajan suuria eläkkeitä. Kuten itse artikkelissa mainittiinkin, keskimääräinen leskeneläke on kuitenkin 575 € ja yli puolella leskeneläkkeensaajista eläke on tätä pienempi.



Keskustelu on tuntunut loukkaavalta nuoren lesken näkökulmasta. Nuorena leskeytyessä koko elämä muuttuu ja se on rakennettava uudelleen. Taloudessa tilanne tarkoittaa toisen tulojen poistumista. Akuutissa kriisissä on kohtuutonta menettää puolison lisäksi myös koti ja sitä kautta tuttu lähiverkosto. Ilman eläkettä näin voi tapahtua. Leskiperheessä taloudellinen tilanne vaikuttaa myös lapsiin ja heidän arkeensa, esimerkiksi mahdollisuuteen jatkaa harrastuksia myös vanhemman kuoleman jälkeen.



Keskusteluissa tuntuu unohtuneen se epäkohta, että suuri joukko nuorena leskeytyneitä jää kokonaan ilman eläkettä. Leskeneläke evätään lapsettomalta leskeltä kokonaan, jos leski on alle 50-vuotias, avioliitto on kestänyt alle 5 vuotta tai se on solmittu yli 50- vuotiaana. Myös avoliitossa eläneet jäävät leskeneläkkeen ulkopuolelle, vaikka heillä olisi kuolleen puolison kanssa yhteisiä lapsia.



Niillä lapsettomilla työikäisillä leskillä, jotka ikänsä ja avioliittonsa keston perusteella saavat oikeuden leskeneläkkeeseen, sitä vähennetään puolen vuoden alkueläkkeen jälkeen huomioimalla lesken oma laskennallinen työeläketurva. Tämä pienentää leskeneläkettä ja johtaa usein siihen, ettei sitä puolen vuoden jälkeen makseta lainkaan. Jos leskeneläkettä jää vielä vähennyksen jälkeen maksettavaksi, vähennys lasketaan uudelleen lesken jäädessä itse työeläkkeelle. Jos leskellä on alaikäisiä lapsia, leskeneläkettä vähennetään, kun nuorin lapsi on täyttänyt 18 vuotta. Näin nuorena leskeytyneen leskeneläke on yleensä määräaikainen.



Puolison kuolema vaikuttaa työkykyyn ja on tutkitusti myös terveysriski. Tilanteen itsessään aiheuttaman kuormituksen lisäksi leskelle on kohtuutonta joutua myös taloudellisiin vaikeuksiin. Lesken- ja lapseneläkeet ovat yhteiskunnallisesti kohtuullisen pieni satsaus, joilla voidaan ennaltaehkäistä puolison ja toisen vanhemman kuoleman aiheuttamia negatiivisia seurauksia. Tämä on kannattavaa sekä taloudellisesti että inhimillisesti.



Sirpa Mynttinen

toiminnanjohtaja

Suomen nuoret lesket ry

Työikäisten leskien vertaistukijärjestö