Nuoret esittelivät aloitteita Helsingin valtuustossa

Nuorisoneuvoston edustajilla oli ensimmäisen kerran läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa nuorten aloitteiden käsittelyn aikana. Tämä tuli mahdolliseksi kun valtuusto kaksi viikkoa sitten hyväksyi hallintosäännön muutoksen läsnä- ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa.

Aloitteissa nuoret esittävät parannusehdotuksia muun muassa harrastusmahdollisuuksiin ja joukkoliikenteeseen. Nuoret toivovat myös yhdenvertaisuuden kehittämistä maahanmuuttajatyttöjen harrastuksissa ja ammatinvalinnassa. Nyt esitetyt yhdeksän aloitetta on tehty 1.7.-31.12.2017 ja ne ovat luettavissa tässä.

Nuoret voivat vaikuttaa

Helsingin kaupunginhallitus päätti keväällä 2015, että kaupungin toimivaltaan kuuluvat nuorten aloitteet esitellään kerran vuodessa kaupunginvaltuustolle. Tarkoituksena on, että aloitteet valmistellaan ja käsitellään samalla tavoin kuin kunnan asukkaiden aloitteet. Nuorten osallistumisen vahvistamiseksi on silti tarkoituksenmukaista, että nuoret saavat osallistua ja myös käyttää puheenvuoroja niissä valtuuson kokouksissa, joissa aloitteita käsitellään. Läsnäolo- ja puheoikeus on nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemilla kolmella henkilöllä. Valtuuston kokouksessa 25.4. edustajina olivat Dan Cederlöf, Evi Koivunen ja Kasper Rautalinko.

Nuorten aloitteet ovat helsinkiläisten 13 – 17 –vuotiaiden tekemiä Ruuti.net-verkkosivuston avulla tehtyjä aloitteita. Aloitejärjestelmä on toiminut kaupunginvaltuuston vahvistamin toimintasäännöin ja valtuusto on hyväksynyt aloitteet osaksi nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruudin tarjoamia mahdollisuuksia.

Ratikkalinja Hernesaareen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman, joka jatkaa raitiolinja 6 reittiä Hietalahdesta eteenpäin. Liikenneyhteyksien kehittäminen on tarpeen, sillä Hernesaaren ja Telakkarannan alueelle arvioidaan syntyvän tulevaisuudessa noin 7 300 asukkaan ja noin 3 700 työpaikan alue sekä monipuolinen matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden keskittymä. Raitiotiehankkeen kustannusarvio on 16,9 miljoonaa euroa.

Suunniteltu raitiotien pituus on 2,1 kilometriä. Reitti alkaa Hietalahdesta Bulevardin länsipäästä ja jatkuu Hernesaaren eteläkärkeen pitkin Telakkakatua, Eiranrantaa ja Laivakatua. Hietalahdenrannassa, Telakkakadulla ja Eiranrannassa ratikat tulevat kulkemaan kadun keskellä omalla kaistallaan. Linjalle on suunniteltu viisi pysäkkiparia, pysäkinväli on noin 400 metriä. Päätepysäkille rakennetaan kaksi lähtölaituria mahdollista toista raitiolinjaa varten.

Linja rakennetaan kahdessa vaiheessa alueelle tulevien katujen rakentamisen yhteydessä. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa jo tänä vuonna ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2021. Toisen vaiheen liikennöinnin on arvioitu alkavan vuonna 2023. Ajankohta tarkentuu alueen rakentumisen aikataulujen mukaisesti. Matka-aika Hernesaaren päätepysäkilta Rautatieasemalle on 14-16 minuuttia.

Ratikkalinjan kustannusarvio 16,9 miljoonaa euroa sisältää raitiotien, ratasähkön ja pysäkkien kustannukset sekä väliaikaisen kääntöpaikan. Katurakentamisen kustannukset eivät sisälly arvioon.

Pasilan Postipuistoon uusi asuinalue

Valtuusto hyväksyi Pasilan Postipuiston asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle. Entisen maaliikennekeskuksen alueelle rakennettavan asuinalueen kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Asemakaavan muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon ja Ilmalan ratapiha-alueeseen.

Asuinalueesta on suunniteltu tehokkaasti rakennettua kerrostaloaluetta, jossa on umpikortteleita avoimine yhtenäisine sisäpihoineen. Kortteliin on mahdollista sijoittaa yhteisrakennus asukkaiden harraste-, kokoontumis- ja liikuntatoimintaa varten. Alueelle on tulossa myös kaksi korkeampaa 12- ja 15-kerroksista maanmerkkirakennusta. Alueen länsireunalla sijaitseva väylä Postintaival poistuu ja sen paikalle rakennetaan uusi kaupunginosapuisto.

Entisen maaliikennekeskuksen alueelta on purettu suurin osa rakennuksista. Alueen asfalttipinnat on poistettu ja maaperä kunnostettu.

Kustannukset noin 50 miljoonaa euroa

Kaavaratkaisun toteutumisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Kaupungille aiheutuu lisäksi myöhemmin täsmentyviä kustannuksia kaava-alueella suoritettavista maanhankinnoista. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 140–150 miljoonaa euroa.

Alueesta noin 95 prosenttia on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Muut maanomistajat ovat Posti Kiinteistöt Oy, liikennevirasto ja Senaattikiinteistöt. Rakentaminen käynnistyy jo ensi vuonna ja viimeiset rakennushankkeet aloitetaan 2024 alkaen.

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 pidetyn kokouksen kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi

