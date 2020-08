Nuoret hakevat Vamoksesta tukea entistä useammin

KUTSU MEDIALLE - Lämpimästi tervetuloa käynnistämään päivä Diakonissalaitoksen Aamunavauksella: Mistä on vieraanvaraiset yhteisöt tehty? 21.8.2020 11:50:46 EEST | Kutsu

Aika: perjantai 28.8. klo 9.00-10.30 Paikka: verkkokokous Zoomissa Lähetämme osallistumislinkin tapahtumaan ilmoittautuneille. ”Joka päivä jää fiilis, että on tosi lämmin meininki. Vaikka aluksi jännittää tänne tuleminen, tunne helpottuu.” Kaikilla meistä on oma ajatuksemme vieraanvaraisuudesta, ja monella jokin kokemus sen puutteesta. Diakonissalaitoksen kansalaistoiminta on pureutunut vieraanvaraisuuteen havainnoimalla erilaisia yhteisöjä. Esiin on noussut kuusi olennaista vieraanvaraisuuden tekijää: huokoisuus ja kokeilukulttuuri, asenteet ja käytöskulttuuri, mahdollistajat ja rakentajat, johtaminen, ammattitaito ja tunteet sekä toivo. Havainnoista on syntynyt oivallus siitä, että vieraanvaraisuuden eetos on tärkeä menestystekijä jokaiselle yhteisölle. Vieraanvarainen yhteisö on paitsi vetovoimainen myös sitouttava. Vieraanvaraisissa yhteisöissä syntyy myös toivoa. ”Täällä ei tarvitse peitellä, valehdella tai hävetä, mikä tuntuu tosi hyvältä.” Aamunavauksessa Diakonissalaitoksen kan