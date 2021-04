Nuoret istuttavat kesäkuussa yli 190 000 puun taimea – Taimitekoja tekemässä yli 50 organisaatiota

Jaa

Nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa istutetaan eri organisaatioiden lahjoittamia puun taimia jo kolmatta kesää. Ensimmäistä kertaa taimia maahan saavat myös Taimikaupan kautta lahjoituksia tehneet yksityishenkilöt. Kesäkuussa 2021 nuoret istuttavat Suomeen yli 95 hehtaaria uutta metsää. Taimiteko työllistää satoja alle 18-vuotiaita nuoria kesätöihin.

Kesäkuussa 2021 Taimitekoja tehdään 15:ssä kohteessa, 12:n kunnan alueella eri puolilla Suomea. Työhön paikallisesti rekrytoidut nuoret istuttavat yhteensä reilut 190 000 kuusen- ja männyntaimea, mistä syntyy yli 95 hehtaaria uutta metsää. Nämä puun taimet sitovat 55 vuoden aikana noin 45 miljoonaa kiloa hiilidioksidia.

Istutuskohteet ovat Kiuruvedellä, Kuortaneella, Teuvalla, Virroilla, Ähtärissä, Pyhäjärvellä, Saarijärvellä, Kemijärvellä, Utajärvellä, Tohmajärvellä, Yli-Iissä ja Simossa. Istutuskohteista suurin on 30 hehtaarin kohde Virroilla, jonne paikalliset nuoret istuttavat yli 60 000 kuusen- ja männyntaimea.

Taimien istutuksista kesätöitä sadoille nuorille

Tänäkin kesänä sadat alle 18-vuotiaat, pääasiassa peruskoulun päättävät nuoret työllistyvät Taimiteko-toiminnan kautta. Monelle nuorelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka, josta he saavat arvokasta työkokemusta.

Paikalliset 4H-yhdistykset toimivat vastuullisina työnantajina nuorille. Yhdistykset huolehtivat nuorten rekrytoinnista, koulutuksesta, varusteista sekä palkanmaksusta.

Taimiteko-istutukset alkavat 7.6. alkavalla viikolla ja kestävät juhannukseen asti, noin kolme viikkoa, kunnes nuoret ovat istuttaneet kaikki kohteet. Nuorille maksetaan työstä urakkapalkkaa 0,40 euroa per istutettu taimi.

Taimiteossa mukana ennätysmäärä kumppaneita

Taimiteko-toiminnan kautta yritykset, liitot, säätiöt, muut organisaatiot ja myös yksityishenkilöt voivat lahjoittaa puun taimia ja näin toteuttaa yhteiskuntavastuutaan helpolla ja konkreettisella tavalla.

Vuonna 2021 mukana on ennätykselliset yli 50 eri yhteistyökumppania, joista osa jatkaa yhteistyötä edellisvuosilta ja osa on uusia Taimiteko-kumppaneita. Taimitekoja on tekemässä muun muassa Siili Solutions, Accountor, Elenia, YIT, Saastamoisen Säätiö, Metsämiesten Säätiö, Potwell, Kiilto, Best Caravan, SAK ja Akava sekä niiden jäsenliittoja ja iso joukko muita toimijoita.

Taimiteossa istutetaan kesällä 2021 ensimmäistä kertaa myös yksityishenkilöiden lahjoittamia sekä haastekampanjoiden kautta lahjoitettuja taimia. Yksityishenkilöt ovat ostaneet taimet 4H:n Taimikaupasta ja ne istutetaan Taimiteko-toiminnan kautta. Yksityislahjoittajien taimia istutetaan yhteensä yli 3 000. Isoimman yksittäisen potin on kerännyt Aktivistimummojen verkosto.

Taimiteko-toiminnan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen- ja männyntaimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.www.taimiteko.fi