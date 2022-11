Nuoria huolestuttaa ilmaston hätätila. Nuorten ilmastoilta -tapahtuma Kalliolassa 30.11.

Nuorten hätä ilmaston ja maapallon tilasta on käsin kosketeltava. Päätimme toimia ja järjestämme yhdessä nuorten kanssa ilmastoillan 30.11.2022 klo 15-19 Kalliolassa, Sturenkatu 11, 00500 Helsinki. Haemme vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin: miten nuoret voivat vaikuttaa ilmastoasioissa?, miten nuorten ääni saadaan mukaan päätöksentekoon?, minkä pitäisi muuttua, että ilmastohätätila otettaisiin tosissaan?. Olemme kutsuneet mukaan naapurustoa, päättäjiä ja aktivisteja, joilla jokaisella on sanottavaa ilmastokriisiin, vaikuttamisen tapoihin ja selviytymiseen. Ilmastohuoli on purettu näihin teemoihin: taide, luonto, vaatteet, ruoka, terveys, energia, media, ihmisoikeudet ja aktivismi. Ilmastoahdistuksen käsittelystä ja Ilmastotoivosta kertoo kuvataiteen maisteriopiskelija Venla Ekebomin (kuvassa) taidenäyttely.

Ilmastotoivo-näyttelyn teos, Venla Ekebom. Esillä Mutterigalleria, Kalliola.

Tapahtuman juontajina toimivat nuoret vapaaehtoiset. Heitä yhdistää halu kanavoida ilmastoahdistus toiminnaksi. Mukana illassa ovat mm. tubettaja Roni Bäck, muusikko Antti Autio, toimittaja Ina Mikkola, kansanedustaja Emma Kari, Jenna Jokila WWF Nuoret, Markku Sipi toimittaja, ohjaaja Yle Luonto, Kalliolan vapaaehtoiset ja kansalaisopisto. Omaa luontosuhdetta ja ilmastoahdistusta käsittelee kuvataiteen maisteriopiskelija Venla Ekebom näyttelyssään Ilmastotoivo. ”Uhkakuvat lamaannuttavat. Siksi käsittelen maalaussarjassani ilmastotoivoa luonnon kautta. Unenomaisissa metsäkuvissa hahmot etsivät itselleen yhteisöä ja muita olentoja, jotka välittäisivät ympäristöstä. Paremmasta suunnasta pitää pystyä haaveilla. Ilman toivoa, ei jaksa yrittää.”, sanoo Venla Ekebom, kuvataiteen maisteriopiskelija. Venla Ekebomin Ilmastotoivo-näyttely avautuu 30.11.2022 klo 15 Kalliolassa, Mutterigalleriassa, Sturenkatu 11, 00500 Helsinki. Näyttely siirtyy 5.12 lähtien Kalliolan aulan näyttelytilaan ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Nuorten Ilmastoilta 30.11.2022 klo 15-19. Kalliola, Sturenkatu 11, 00500 Helsinki. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille. Tule paikalle kuulemaan nuorten terveiset.

Avainsanat aktivismiapuanuorilleilmastohuoliilmastokriisiIlmastokriisiIlmastomuutosilmastotaideilmastotekoIlmastotekoIlmastotoivoKalliolaminimalisminaapuruusNaapuruusnuoretNuoretsegregaatiovapaaehtoistoimintavapaaehtoistyö

Ilmastotoivo-näyttelyn teos, Venla Ekebom. Esillä Mutterigalleria, Kalliola.

