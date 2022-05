Nuorten auttaminen on jokaisen aikuisen etuoikeus ja velvollisuus

Kingi lapsele kained jõulud kampaania 2021: Pühade ajal on ka lastele vaja puhkepausi 9.12.2021 12:20:35 EET | Tiedote

Täiskasvanud elanikkond võib unustada, et ka lapsed elavad tänapäeval paljude nõudmiste surve all. Veel kasvueas noortel on sageli keeruline elada paljude ootuste ja eesmärkide keskel. Kodu peab lapsi igati toetama ning neile tuge ja julgustust andma nii igapäevaelus kui ka pühade ajal. Pühade-periood on eriti olulised taastumiseks ja igapäevatööst puhkamiseks. Seetõttu on oluline kinkida igale lapsele värsked ja turvalised jõulud.