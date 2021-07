Nuorten pitkäaikaistyöttömyys yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna (Uusimaa)

Jaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 112 947 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 96 760 ja lomautettuja 16 187. Työttömien kokonaismäärä laski 27 754 (-19,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan alhaisinta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 12,8 %, joka on 3,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 3 571 (3,3 %) henkilöä enemmän kuin edelliskuussa. Kesäkuussa ilman työsuhdetta olevien määrä nousi kuukautta aikaisempaan verrattuna 6 706 (7,4 %) henkilöllä. Lomautettujen määrä laski edelliskuukauteen verrattuna 3 135 henkilöllä (-16,2 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 12 367, mikä on 5 102 (-29,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 45 223, mikä on 18 553 (69,6 %) enemmän kuin vuoden 2020 kesäkuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 21 860, mikä on 1 525 (-6,5 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon kesäkuussa 24 950 eli 8 772 (54,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa ELY:n sivuilta.