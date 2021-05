Nykytaidetta keskiaikaisen Hämeen linnan kesänäyttelyssä

Jaa

Suurikokoisista futuristisista veistoksistaan tunnetun belgialaisen nykytaiteilija Nick Ervinckin pohjoismainen debyyttinäyttely nähdään Hämeen linnassa 28.5.–28.11.2021. GNI-RI may2021 -niminen näyttely korostaa uuden ja vanhan muotokielen ja materiaalien vuoropuhelua, kun Ervinckin modernistiseen kuvanveistoperinteeseen nojautuvat, futuristiset teossarjat nähdään keskiaikaisessa linnassa ja sen ympäristössä. Näyttely käsittää liki 50 teosta.

Näyttely on teosmäärältään Nick Ervinckin (s. 1981) suurin. Gentin kuninkaallisesta taideakatemiasta KASK:sta valmistuneen taiteilijan töitä on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä muun muassa Tokiossa, Shanghaissa, Berliinissä, Amsterdamissa, Rio de Janeirossa, New Yorkissa ja San Franciscossa. Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluvassa Hämeen linnassa nähdään niin 3D-tulostustekniikalla tehtyjä veistoksia, keramiikkaa kuin printtejä.

”Keskiaikainen Hämeen linna tarjoaa vaikuttavat puitteet historian ja tulevaisuuden välissä sijaitsevalle fantasiamaailmalleni. Kasvoin pelien, sarjakuvien ja sci-fi-elokuvien parissa, mutta samaan aikaan historia kiehtoi minua suuresti. Suuria innoittajiani ja esikuviani ovat kuvanveiston mestarit, kuten Hans Arp, Barbara Hepworth ja Henry Moore, ja arkkitehtuurin kentältä erityisesti Zaha Hadid. Nämä asiat ruokkivat luovuuttani edelleen”, Ervinck kuvailee.

Lichterveldessä, itäisessä Belgiassa, asuvaa ja työskentelevää Ervinckiä kiehtovat uudet tekniikat ja materiaaleista muun muassa maalattu kipsi, polyesteri ja polyuretaani. Kolmiulotteisissa teoksissaan Ervinck hyödyntää kuvia, muotoja ja tekstuureja, jotka ovat peräisin erilaisista lähteistä, esimerkiksi koralleista, dinosauruksista, Rorschachin musteläiskistä, mangasta ja anatomisista rakenteista. Hänen kuvansa viittaavat usein myös taidehistoriaan. Ihminen, eläimet ja kasvit inspiroivat taiteilijaa, jonka taiteessa ne muuntuvat ihmismutaatioiksi, kyborgeiksi, geenimanipuloiduiksi kasveiksi ja tulevaisuuden eliöiksi.



Nykytaidetta linnoihin



Hämeen linna kuuluu Suomen keskiaikaisiin valtakunnanlinnoihin. Sitä on rakennettu satojen vuosien ajan, 1200-luvun lopulta aina 1800-luvun lopulle. Tänä päivänä se on kiinnostava nähtävyys- ja museokohde, jossa vieraili vuonna 2019 kaikkiaan 111 822 kävijää – eniten vuosikymmeneen.

Itse linna on saanut Ervinckin miettimään nykytaiteen esittämisen paikkoja.

”Eurooppa on täynnä upeita, autioina seisovia linnoja. Meidän on kehitettävä niille ja vanhoille kirkoille uudenlaista käyttöä. Ne sopivat erinomaisesti nykytaiteen esittämiseen”, Ervinck sanoo.

Näyttelyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Nick Ervinck ja Suomen kansallismuseo.

Nick Ervinck (s. 1981) on Belgian Lichterveldessä asuva nykytaiteilija. Hän on valmistunut Gentin kuninkaallisesta taideakatemiasta KASK:sta vuonna 2003. Ervinckin töitä on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä muun muassa Tokiossa, Shanghaissa, Berliinissä, Amsterdamissa, Rio de Janeirossa, New Yorkissa ja San Franciscossa. Hämeen linnan GNI-RI may2021 -näyttely tuo Ervinckin taideteoksia nähtäville ensimmäistä kertaa Pohjoismaihin.

