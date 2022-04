Nykytaiteen suurnäyttely ARS22 – Eläviä kohtaamisia avautuu peruskorjatussa Kiasmassa perjantaina

Vuonna 1961 alkanut ARS-näyttelysarja on perinteisesti käsitellyt oman aikansa polttavimpia kysymyksiä. Sarjan kymmenes näyttely ARS22 – Eläviä kohtaamisia käsittelee yhteiskunnallista pirstoutumista, joka vaarantaa elämän maapallolla.

ARS22 luo kokonaisuuden, joka tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja pohtia nykykulttuurin irrallisuutta, eristyneisyyttä ja toivottomuutta. Samalla se tekee näkyväksi yksilön ja yhteisön kuvastojen keskinäisen riippuvuuden. Näyttely ottaa muodokseen kohtaamisen, jonka keskiössä on planeettamme elämän intiimi, monimuotoinen, jaettu ja dynaaminen rakenne. Samalla näyttely heijastaa tulevaisuuteen unelmia, epäilyksiä ja toiveita.

“Lähtiessämme suunnittelemaan tätä näyttelyä kesällä 2019, emme voineet edes kuvitella minkälaiseen äkisti muuttuneeseen todellisuuteen se asettuu. Näyttelyn teemat yhdessä elämisestä, kohtaamisen mahdollisuudesta polarisoituneessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kerronnan tavoista ovatkin saaneet lisäpontta nykyisistä, yhtä aikaa koko ihmiskuntaa ja luontoa yhdistävistä haasteista”, sanoo museonjohtaja ja näyttelyn kuraattori Leevi Haapala.

Esityksiä ja tilaustöitä.

Näyttelyssä on esillä kattavasti ajankohtaisia kansainvälisillä nykytaiteen areenoilla nähtyjä teoksia sekä 15 uutta, ARS22-näyttelyyn tilattua teosta. Esityksiä ja tapahtumallisia teoksia nähdään Kiasma-teatterin lisäksi myös näyttelytiloissa. Live-taiteen ja osallistavien teosten lisäksi näyttelyssä on mukana kattavasti eri taidemuotoja – maalauksia, valokuvia, veistoksia, installaatioita ja liikkuvaa kuvaa. Eri sukupolvien taiteilijoiden teokset tarjoavat laajan katsauksen nykytaiteeseen. Mukana on ensimmäistä kertaa myös teoksia aiemmista ARS-näyttelyistä.

ARS22-näyttely huipentuu elokuussa liettualaisen osallistavan oopperaperformanssin Sun & Sea esittämiseen Merikaapelihallissa kolmen viikon ajan. Ilmastokriisiä kommentoiva immersiivinen teos palkittiin Venetsian biennaalissa 2019 Kultaisella leijonalla. Teos toteutetaan yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa Jane ja Aatos Erkko säätiön tuella.

Näyttelyn kuratoinnista vastaavat museonjohtaja Leevi Haapala ja näyttelyintendentti João Laia yhdessä Kiasman kuraattoritiimin kanssa. Kuraattoritiimiin kuuluvat Saara Hacklin, Kati Kivinen, Patrik Nyberg, Piia Oksanen, Satu Oksanen, Jonna Strandberg sekä Jari-Pekka Vanhala.

ARS22-julkaisu avaa yhteisöllisyyden, kertomusten ja elävien kohtaamisten teemoja nykytaiteessa. Kirja esittelee kaikki Nykytaiteen museo Kiasman näyttelyn 55 taiteilijaa tekstein ja kuvin sekä sisältää esseet näyttelyn kuraattoreilta ja neljältä eri alan tutkijalta. Kirjoittajia ovat museonjohtaja Leevi Haapala; intendentti João Laia; filosofian ja kulttuurintutkimuksen professori Byung-Chul Han; professori emeriitta Donna J Haraway; psykologi, teoreetikko ja taiteilija Grada Kilomba sekä filosofi, kirjailija, kuraattori ja sukupuolen ja seksuaalipolitiikan tutkija Paul B. Preciado.

Näyttelyn tunnuksen on suunnitellut SEK/Osasto. Näyttelyarkkitehtuuriin kuuluvat istuskelu- ja kohtaamispaikat Kiasman eri kerroksissa ovat Eliisa Korpijärven ja Lauri Johanssonin suunnittelemia.

Taiteilijat: Marina Abramović & Ulay; Marja Ahti, Jenni Kalliokuju & Essi Kausalainen*; Jevgeni Antufjev; Farah Al Qasimi; Alexandra Bachzetsis*; Francis Bacon; Alex Baczynski-Jenkins*; Lewis Baltz; Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė & Lina Lapelytė*; Sol Calero; Pia Camil; Jimmie Durham; Annika Eriksson; Anna Estarriola; Cyprien Gaillard; Sheela Gowda; D Harding; Kholod Hawash; Tehching Hsieh; Donna Huanca; Anna Maria Häkkinen, Erno Aaltonen & Saara Töyrylä*; Ima Idouzee*; Arthur Jafa; Kimmo Kaivanto; Samson Kambalu; Alex Katz; Mira Kautto, Roy Boswell & Ella Skoikka*; Grada Kilomba; Eva Kot’átková; Vojtěch Kovařík; Essi Kuokkanen; Danutė Kvietkevičiūtė; Mervi Kytösalmi-Buhl; Juha Pekka Matias Laakkonen; Dafna Maimon*; Luís Lázaro Matos; Joar Nango; Mikko Niemistö*; Tuan Andrew Nguyen; Frida Orupabo; Amanda Piña*; Howardena Pindell; Alexandra Pirici*; Laure Prouvost; Anni Puolakka; Michael Rakowitz, Michele Rizzo*; Pia Maria Roll, Hanan Benammar & Sara Baban*; SERAFINE1369*; Slavs and Tatars; Joel Slotte; Jenna Sutela; Andra Ursuţa; David Wojnarowicz; Lynette Yiadom-Boakye.*esitys

Näyttelyä ovat tukeneet: Jane ja Aatos Erkon Säätiö; AVEK - Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus; Bildmuseet, Umeå; Helsingin Juhlaviikot; ifa - Institut für Auslandsbeziehungen, Berlin; Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan); OCA Office for Contemporary Art Norway, Oslo; Saastamoisen säätiö; Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto; British Embassy, Helsinki; La Casa Encendida, Madrid; Embassy of Lithuania, Helsinki; Embassy of Mexico, Helsinki; Embassy of Norway, Helsinki; Embassy of Portugal, Helsinki; Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala; Institut français de Finlande, Helsinki; Koiviston auto, Lahti; Kunsthall Trondheim; U.S. Embassy, Helsinki.

Lainaajat: Lithuanian National Museum of Art, Vilnius; Sara Hildénin taidemuseo, Tampere; Suomen lasimuseo, Riihimäki

ARS22 - Eläviä kohtaamisia Kiasmassa 8.4.-16.10.2022

