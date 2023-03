Nyt laskee ruoan hinta – S-ryhmän myymälöissä uudet halvemmat hinnat lähes 400 Xtra-tuotteelle

Ruoan hinnan nousu on koskettanut suomalaisia ja moni on joutunut muuttamaan ostokäyttäytymistään säästääkseen arkisissa ruokamenoissa. S-ryhmä haluaa tiukassakin taloustilanteessa mahdollistaa asiakasomistajilleen mahdollisimman edullisen ostoskorin, ja tässä kaupan omilla merkeillä on tärkeä rooli. Huomisesta alkaen kaikkien lähes neljännsadan jo ennestään edullisen Xtra-tuotteen hintaa lasketaan.

Kuva: Antti Haataja / Osuuskauppa Hämeenmaa

S-ryhmän päivittäistavarakaupan suosituimpia omia merkkejä ovat Kotimaista, Rainbow ja Xtra. Näistä Kotimaista-sarja tarjoaa kotimaista alkuperää olevia laadukkaita tuotteita, Rainbow sen rinnalla makuja maailmalta ja Xtra kaikista halvimman vaihtoehdonlähes 400 pääosin tuontituotteeseen. Tässä ajassa S-ryhmän toistuvissa asiakastutkimuksissa nähdään, että enemmistö suomalaisista joutuu miettimään hintaa ruokaostoksillaan ja yhä useampi on joutunut tinkimään ostoksistaan. Pitkin vuotta S-ryhmän myyntidatassa ja kyselytutkimuksissa on nähty asiakkaiden tärkeänä säästökeinona omien merkkien tuotteiden valitseminen. Tuoreimmassa kyselyssä* 66 prosenttia vastaajista mainitsee eri säästökeinoista kysyttäessä kaupan omat merkit yhdeksi merkittävimmistä. Ruoan hinnan merkitys ihmisille ylipäätään on ollut kasvussa viime keväästä saakka. - Olemme jo vuoden alusta vahvistaneet Xtra-tuotteiden löydettävyyttä myymälöissämme muun muassa sijoittamalla niitä hyllynpäätyihin, koska näemme, että tässä taloustilanteessa juuri näitä kaikkein edullisimpia tuotteita halutaan ostaa. Laskemme nyt koko Xtra-tuotesarjan hintatasoa. Xtra-tuotteiden hinnat laskevat kaikissa päivittäistavarakaupan ketjuissamme eli Prismassa, S-marketissa, Salessa, Alepassa ja Food Market Herkussa sekä tietysti myös ruoan verkkokaupassa S-kaupat.fi, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho. Xtra-tuotteissa halpa hinta kohtaa hyvän laadun. Helsingin Sanomat (25.1.) valitsi Xtra-kahvin edullisten suodatinkahvien maukkaimmaksi ja Ilta-Sanomien (28.2.) äänestyksessä taas Xtra-suklaa äänestettiin parhaaksi suklaalevyksi. Xtra-tuotesarjan tuotteet ovat pääosin ulkomaista hankintaa. Halpa hinta ei tarkoita kuitenkaan vastuullisuusvaatimuksista tinkimistä. S-ryhmän omia merkkejä koskevan tavoitteen mukaisesti Xtra-tuotesarjan kahvi, tee, kaakao ja suklaa on sataprosenttisesti sertifioinneilla vastuulliseksi varmennettua. - Xtra-tuotesarjaan on viimeisen vuoden aikana myös tuotu yli 50 uutta tuotetta, kuten leipiä, juustoja, muroja ja valmisruokia. Asiakkaiden suosiossa Xtra-tuotteista ovat erityisesti rapsiöljy ja kaakaovanukas kermavaahdolla. Xtra-tuotesarjalla on tärkeä rooli tässä ajassa ja nyt voimaan tulevat pysyvästi edulliset hinnat ovat voimassa ainakin kevät- ja kesäjaksomme. Nipistämme tässä tilanteessa omista katteistamme helpottaaksemme asiakasomistajiemme arkea, lupaa Päällysaho. *Lähde: S-ryhmän asiakastutkimukset 2023 ja 2022: Hintojen nousun vaikutus ostokäyttäytymiseen, tuorein kysely 3/2023, vastaajamäärä 3513, Feelback Group

