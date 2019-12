Nyt puhuu toimitusjohtaja - Mitä tapahtui jo kohta 30 vuotta jatkuneelle YTK:n kasvulle?

YTK:n jäsenmäärä on muuttunut vauhdikkaasti kuluvan vuoden aikana.

Ei kenenkään yllätykseksi YTK:n jäsenmäärä on kasvanut vuoden 2019 aikana yhtä vauhdikkaasti kuin aina ennenkin. Kassan 440 000. jäsen saatiin sähköiseen rekisteriin marras-joulukuun vaihteessa. Keskimäärin YTK:hon liittyy yli 5000 henkilöä joka kuukausi. Tänä vuonna liittyneitä on jo yli 56 000.

Onnistuminen on yhteispeliä

Syyt jatkuvaan kasvuun YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki löytää helposti. ”Yksi keskeinen onnistumisen tekijä löytyy henkilökunnastamme. Meillä työskentelee kertakaikkisen huikea 140 hengen joukko, joka ottaa päivittäin sydämen asiakseen jäsentemme huolet ja ongelmat. He ovat turva, jota jokainen työelämänsä käänteissä tarvitsee. Mitattu asiakastyytyväisyys ja vahva jäsenkasvu kertovat, että tämä välittäminen tuntuu ja juuri siitä syystä ihmiset pitävät meistä ja suosittelevat meitä eteenpäin. Olemme iloisia ja kiitollisia asiakkaiden meitä kohtaan osoittamasta luottamuksesta.”

Työttömyysvakuutukselle on kysyntää

”YTK:n suosio osoittaa myös sen, että näinä työn murroksen aikoina ansiot turvaavalle työttömyysvakuutukselle on luontainen kysyntä. Tämä näkyy erityisesti siinä, että neljä viidestä meille tulevasta uudesta jäsenestä tulee kassakentän ulkopuolelta, eli he eivät ole ilmoittaneet aiempaa jäsenyyttä toisessa työttömyyskassassa. He ovat pääosin nuoria aikuisia, jotka sukkuloivat työelämän käänteiköissä jo luonnostaan”, Alamäki analysoi.

Jäsenkasvu hyödyttää jäsentä

Alamäen mukaan YTK:n vauhti ei hidastu. ”Juhlimme tätä etappia työn merkeissä. Työstämme parhaillaan useita projekteja, joiden avulla voimme jatkossa saada ansiopäivärahat työttömän jäsenemme tilille vielä nopeammin, vähentää byrokratiaa etuuskäsittelyssä, viestiä mahdollisimman esteettömästi eri palvelukanavissa sekä palvella entistä paremmin asiakaspalvelussa. Näitä projekteja saadaan vietyä jäsentemme iloksi sitä paremmin, ammattimaisemmin ja nopeammin, mitä enemmän meillä on jäseniä. Jäsenkasvu hyödyttää siis suoraan jäseniämme.”