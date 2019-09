OAJ:n info koulutus- ja työmarkkinanäkymistä 25.9. klo 9.00 Otaniemi, Ravintola Arvo

Tervetuloa OAJ:n infoon keskiviikkona 25.9. klo 9.00 Espoon Otaniemeen Ravintola Arvoon, os. Ekonominaukio 1. Aiheina ovat seuraavan neuvottelukierroksen näkymät, opetusalan henkilöstön työhyvinvointi sekä espoolaisten opettajien ja alan esimiesten odotukset. Mikä puhuttaa opettajia, ja mitä alkanut lukuvuosi tuo tullessaan alueen kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa?

Paikalla ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sekä OAJ Pääkaupunkiseudun puheenjohtaja, varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja Hanna Iso-Kuortti ja opetusalan pääluottamusmies Markku Kälviä, molemmat Espoosta.

OAJ:n syksyn On the Road -maakuntakiertue päättyy 25.9. Espooseen. Kajaanista käynnistynyt ja Mikkelin, Sodankylän, Turun ja Kauhajoen kautta kohti pääkaupunkiseutua edennyt kiertue vie eteenpäin työhyvinvointiviestiä. Espoon kaupunki vastasi ensimmäisten työnantajien joukossa OAJ:n työhyvinvointihaasteeseen. OAJ perääkin nimenomaan paikallisia arjen tekoja työhyvinvoinnin puolesta. Parempi työhyvinvointi heijastuu koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten arkeen mm. lisääntyvänä turvallisuutena, ja näin hyötyjinä ovat myös oppilaat ja opiskelijat. OAJ vie kiertueen terveiset kansanedustajatapaamiseen, joka järjestetään Maailman opettajien päivän aattona 4.10.

Yleisötilaisuus Isossa Omenassa klo 14-17

Kauppakeskus Isossa Omenassa on 25.9. iltapäivällä kaikille avoin yleisötilaisuus teemalla Suomi 2050 – Tulevaisuuden osaajat. Paikalla ovat mm. Espoon kaupungin sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-Aho, varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, kansanedustaja Inka Hopsu, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Marika Niemi ja kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko. Omenassa nähdään myös päiväkotien ja koulujen esityksiä. Keskustelun juontaa toimittaja Reetta Räty.

On the Road -päivän aikana OAJ:n edustajat tapaavat Espoon kaupungin johtoa ja vierailevat Aalto-yliopistossa. Illalla on vuorossa pääkaupunkiseudun opettajien iltatilaisuus Aalto-yliopistolla.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen ja aamiaiselle! Ilmoittaudu infoon 24.9. mennessä.