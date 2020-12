Obaman muistelmien myynti ylittänyt kustantamon odotukset

Barack Obaman Luvattu maa -teoksen myynti on Suomessa lähtenyt ennätysnopeasti käyntiin ja kirja saattaa hyvin nousta koko vuoden myydyimmäksi teokseksi.

Odotukset olivat kovat 17.11. ilmestyneen Luvattu maa -teoksen myynnin suhteen, mutta nykyvauhti on jopa ylittänyt Otavan odotukset.

"Tätä vauhtia Luvatusta maasta tulee vuoden myydyin kirja Suomessa. Olemme erittäin iloisia kirjan saamasta vastaanotosta, se on todella löytänyt tiensä suomalaisten sydämiin", kommentoi Otavan myyntijohtaja Nona Ratia.

Kirjaa on tähän mennessä painettu Otavan Keuruulla sijaitsevassa painotalossa jo huikeat 65 000 kappaletta. Ensimmäinen 20 000 kappaleen painos myytiin loppuun hetkessä, ja uusia painoksia on otettu tiuhaan. Myös ääni- ja sähkökirjan myynti on lähtenyt vilkkaasti käyntiin.

"Barack Obaman Luvattu maa on kansainvälisesti jättimäinen kirjatapaus ja tämän hetken kuumin kirja. Se on saanut suitsutusta vahvasta kirjallisesta tyylistään, mukaansatempaavuudestaan oman aikamme historian kerronnassa ja rehellisyydestään niin menestysten kuin pettymysten kuvauksissa", toteaa Otavan kustannusjohtaja Eva Reenpää.

