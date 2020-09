Odotettu musikaali The Sound of Music näyttää tien kohti parempaa elämää

Rakkautta tulviva klassikkomusikaali The Sound of Music saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä tulevana viikonloppuna. Seppo Välisen ohjaus pureutuu raikkaalla otteella musikaalin yhä tänäkin päivänä ajankohtaisiin aiheisiin.

Vuonna 1959 New Yorkin Broadwaylla ensi-iltansa saaneen musikaalin tarina perustuu osittain tositapahtumiin, ja The Sound of Music tunnetaan myös vuonna 1965 ilmestyneenä Julie Andrewsin tähdittämänä menestyselokuvana. Tarina vie aikamatkalle 1930-luvun Itävaltaan, jossa taustalla vaanii maailmansodan uhka. Nunnakokelas Maria lähetetään seitsemän lapsen kotiopettajaksi leskeksi jääneen kapteeni Georg von Trappin perheeseen. Ilman äitiä kasvaneet lapset ovat jääneet vaille huomiota ja rakkautta. Marian lempeät ja villit kasvatusmetodit vakuuttavat lopulta lasten lisäksi myös heidän isänsä. Romantiikan keskeyttää kuitenkin natsien kansannousu, joka pakottaa perheen hurjalle pakomatkalle yli vuorten.

- Minulle The Sound of Music on kaunis rakkauskertomus. Kiehtovaa on, että tämä klassikkomusikaali perustuu tositapahtumiin. Vielä nykyäänkin tuhannet ja taas tuhannet ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan oman uskonnon, vakaumuksensa tai seksuaalisuutensa takia. Tarvitsemme edelleenkin Marian kaltaisia rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat viedä elämää turvaan ja vastustaa sortoa ja syrjintää. Mutta jos jää vain tositarinan, klassikkomusikaalin legendan tai romantiikan vangiksi, unohtaa sen, mistä teos todella kertoo: rohkeudesta ja oman tien löytämisestä, valaisee ohjaaja Seppo Välinen.

Alkuperäismusiikin on säveltänyt Richard Rodgers ja sanoittanut Oscar Hammerstein II. Musikaalin ovat käsikirjoittaneet Howard Lindsay ja Russel Crouse ja se perustuu Maria Augusta Trappin teokseen The Trapp Family Singers. Musikaalin ohjauksesta Vaasan kaupunginteatterissa vastaa teatterinjohtaja Seppo Välinen ja orkesteria johtaa kapellimestari Sauli Perälä. Koreografiat on suunnitellut mm. Tanssii tähtien kanssa –ohjelmasta tutuksi tullut vieraileva koreografi Jari Saarelainen ja lavastuksen vieraileva lavastaja Markus Tsokkinen. Pukusuunnittelu on Paula Variksen käsialaa.

Marian rooliin hyppää vaasalaisnäyttelijä Sarah Nedergård ja kapteeni von Trappin roolin tulkitsee vieraileva näyttelijä Jussi Puhakka. Näyttämöllä nähdään suuri joukko näyttelijöitä, tanssijoita ja lapsiesiintyjiä.

The Sound of Music –musikaalilla on Vaasan kaupunginteatterissa kaksi ensi-iltaa: perjantaina 18. syyskuuta ja lauantaina 19. syyskuuta.