Odotettu Top Gun: Maverick sai uuden trailerin - Suomen ensi-ilta 26.5.

Tom Cruisen tähdittämä Top Gun: Maverick, joka jatkaa vuoden 1986 elokuvaklassikon tarinaa, on yksi niistä elokuvista, joiden ensi-iltaa yleisö on joutunut odottamaan vuodesta 2020 alkaen. Toukokuussa odotus päättyy, kun Top Gun: Maverick saa ensi-iltansa elokuvateattereissa. Suomessa ensi-ilta on torstaina 26.5.

Uunituore traileri valottaa lisää elokuvan tarinaa. Katso traileri YouTubessa: https://youtu.be/F7nXlgwIo0U

Suomeksi tekstitetty videotiedosto (mp4) trailerista saatavilla - ota yhteyttä Liisa Sauriin.

Yli 30 vuotta laivaston hävittäjälentäjänä palvellut Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) tunnetaan huimapäisenä koelentäjänä, joka yrittää kaikin keinoin välttää aktiiviuran päättävän ylennyksen. Kun Maverick määrätään kouluttamaan Top Gun -kokelaita ainutlaatuiseen erikoistehtävään, hän tapaa luutnantti Bradley “Rooster” Bradshaw’n (Miles Teller), joka on Maverickin edesmenneen ystävän, tutkaupseeri Nick “Goose” Bradshaw’n poika. Epävarman tulevaisuuden ja menneisyyden haamujen piinaama Maverick joutuu kohtaamaan pahimmat pelkonsa tehtävässä, joka vaatii siihen osallistuvilta lentäjiltä suunnattomia uhrauksia.

Elokuvassa näyttelevät Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis sekä Ed Harris ja Val Kilmer.