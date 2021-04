Ohje alakoululaisten kasvomaskien käytöstä valmistui

Jaa

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä hyväksyi ohjeen alakoululaisten kasvomaskien käytöstä. Päätös kasvomaskien käytöstä tehdään kunnissa ja se voidaan tehdä myös koulukohtaisena.

Keskustelut alakoululaisten kasvomaskien käytöstä käynnistyivät Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä pääsiäisen alla tilanteessa, jossa tartuntojen määrät olivat kasvussa. Pääsisäisen jälkeisessä kokouksessa koordinaatioryhmässä kuultiin hyvistä kokemuksista Turussa ja päädyttiin antamaan suositus sekä laatimaan sen käyttöönoton tueksi ohje.

”Nyt onneksi olemme menossa parempaan suuntaan ja toivottavasti sama kehitys jatkuu. Kuitenkin tilanne Uudenmaan kunnissa vaihtelee ja on edelleen mahdollista, että tilanne kääntyy huonompaan suuntaan alueellamme kokonaisuudessaan, yksittäisen kunnan tai koulun osalta. Teimme ohjeen, jotta se on olemassa yhtenä välineenä kuntien työkalupakissa”, sanoo Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Markku Mäkijärvi.

”Kyse on maskisuosituksesta, ei pakosta. Tämä on yksi keino lisätä koulujen infektioturvallisuutta, mutta ei suinkaan ainoa. Tärkeintä on, että kaikki lapset ja aikuiset tulevat kouluun ainoastaan terveinä. Koronavirustartuntaepäilyssä on hakeuduttava testiin jo lievissäkin oireissa. Myös hyvä käsihygienia ja kahden metrin turvavälit ovat edelleen tärkeitä. Kaikissa tilanteissa turvaväleistä ei kuitenkaan ole mahdollista pitää kiinni ja silloin maskeilla on merkitystä”, huomauttaa Mäkijärvi.

Ohjeen valmistelussa on kuultu myös HUSin lastenlääkäreitä ja heidän toiveestaan ohjetta on muokattu.

”Kaikkien osapuolten yhteinen tahtotila on turvata lasten lähiopetus mahdollisimman kattavasti. Jos alakoululaisten maskien käytöllä voidaan vähentää altistumiseksi luokiteltavia tilanteita ja siten karanteeneja, maskeja voidaan käyttää niissä kouluissa tai niillä alueilla, joissa se katsotaan lasten kannalta välttämättömäksi ja oikeasuhtaiseksi toimenpiteeksi”, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä HUSin Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköstä.

HUSin alueella helmi-maaliskuussa karanteeniin on laitettu viikoittain noin 5600–6800 altistunutta, joista noin 1250–1750 oli 6–11-vuotiaita. Lasten karanteeneissa paljastuu aikuisia vähemmän tartuntoja ja siksi koulukaranteenien vähentäminen maskienkin avulla on lasten koulunkäynnin turvaamiseksi tavoittelemisen arvoista, jatkaa Petäjä. Hän suosittelee tutustumaan ennen ohjeen soveltamista siinä oleviin kansainvälisiin viitteisiin, joissa lasten maskien käytön erityispiirteitä valotetaan.

Alakouluikäisten maskisuositus on julkaistu Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän sivulla. Ohjeeseen päivitetään lähipäivinä linkki video-ohjeeseen, jossa neuvotaan, kuinka maskin saa pienennettyä solmimalla nauhat.

Avaa tästä THL:n suositus kasvomaskien käytöstä​.