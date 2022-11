Oikea-aikainen ja opiskelijan tarpeista nouseva tuki työuran alkuvaiheessa siivittää pitkälle

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -tutkimushankkeen keskiössä on työelämään siirtyvien opiskelijoiden ohjaus ja tuki, jotka auttavat uutta opettajaa kiinnittymään työhön, löytämään työhyvinvointia edistäviä tapoja tarkastella työtä ja omaa työidentiteettiä sekä vahvistavat ammatillisen pystyvyyden tunnetta. Tutkimushanke on osa Jyväskylän yliopiston Hyvinvoiva yliopisto -hanketta.

Hankkeessa työskentelevät Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen ovat pohtineet pitkään työelämään siirtymisen niin sanotun induktiovaiheen herkkyyttä.

–Opiskelijasta työelämään siirtymisen vaihe on merkittävä, sillä se haastaa kompetenssin: osataanko opiskeltuja tietoja, taitoja ja toimintoja soveltaa työelämään? Työelämän odotukset vastavalmistuneelle työntekijälle ovat siis suuret – valmistuuhan oppilaitoksesta uusimman tiedon ja taidon omaava henkilö, Meriläinen ja Piispanen toteavat.

Tutkimushankkeessa on kehitetty tutkimusperustainen, työuran ensimmäiseen vuoteen sijoittuva, työhön kiinnittymistä tukeva, edukatiivisen vertaistyönohjauksen prosessimalli ja sen käytäntöön jalkauttamiseksi vertaistyönohjauksen menetelmä, jota tukemaan valmistui myös kattava menetelmäopas.

Opiskelun ja työelämän induktiovaiheeseen panostaminen voidaan tutkimusten valossa nähdä merkityksellisenä sekä yksilön ammatillisen kehittymisen että yhteiskunnan näkökulmista, alasta riippumatta.

Edukatiivisessa työohjauksen prosessissa kolme pääelementtiä ovat muutos, motivaatio ja ammatillinen kehitys. Kaikki nämä kolme asiaa vaikuttavat tutkimusten mukaan työpaikan ilmapiiriin ja kulttuuriin. Kaikista vaikeinta on muuttaa organisaation arvoja, oletuksia ja uskomuksia eli organisaation kulttuuria (Lindahl, 2006). Pitkän ajan kuluessa kulttuuria ja ilmapiiriä voidaan muokata henkilöstön kehittämisen epäsuorana vaikutuksena.

Edukatiivisen vertaistyönohjauksen prosessin avulla työelämään siirtyvät opiskelijat rakentavat uusia taitoja ja saavat itseluottamusta ja motivaatiota, joiden avulla ilmapiirin ja toimintakulttuurin muutos on mahdollista. Kun yhä useampia työntekijä tunnistaa omat voimavaransa ja vahvistuu uusissa käyttäytymismalleissa, se voi parhaimmillaan muuttaa arvoja, uskomuksia ja oletuksia ja näkyä koko työyhteisön hyvinvointia edistävänä toimintakulttuurina.

Vertaistyönohjauksen ohjausprosessin myötä voimaantunut työntekijä näyttäytyy tutkimuksen valossa työyhteisössä sisäisesti vahvistuneena, mikä ilmenee tyynenä, itseluottamuksen ja rauhan kokemuksena ulkoisista paineista huolimatta. Vertaistuki ja -työskentely nähtiin tutkimuksessa myös merkittävänä resilienssin vahvistajana: tilanteissa, joissa yksilöt tukevat toisiaan myötätuntoisesti ja vertaisesti, sekä tukijan että tuettavan resilienssi vahvistuu.