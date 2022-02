"Ole oma pomosi. Virtaa työhön ja vapaalle" -uutuuskirja on inspiroiva tietokirja modernista työelämästä

Tarve johtaa itseään on kasvanut työelämän muutosten ja asiantuntija-ammattien määrän lisääntymisen myötä. Samalla tarvitaan tietoa itsestä ja omista tarpeista. Itsensä johtaminen tarkoittaa viisaita valintoja työpäivän aikana ja vapaa-ajalla. Siihen liittyvät vahvasti ajanhallinta, työn suunnittelu ja työpäivän tauottaminen.

Nina Lyytisen ja Sirpa Pääkkösen Ole oma pomosi. Virtaa työhön ja vapaalle tarjoaa runsaan ja monipuolisen tietopaketin lisäksi lukuisia erilaisia harjoituksia, jotka pohjautuvat käytännön kokemukseen. Ne auttavat tunnistamaan, mikä kuormittaa ja mistä saada energiaa. Harjoitusten avulla voi myös pohtia, mihin haluaa muutosta.

Ole oma pomosi. Virtaa työhön ja vapaalle jakaantuu neljään päälukuun. Ensimmäisessä käsitellään itsetuntemusta: kuka olen, mikä on minulle tärkeää, mitkä ovat juureni ja millainen on persoonallisuuteni. Toisessa luvussa keskitytään modernin työelämän vaatimuksiin ja haasteisiin kuten työn kiihtymiseen, ristiriitoihin sekä johtamiseen. Työ tukee yleensä hyvinvointia ja antaa myös paljon sisältöä elämään. Ilman palautumista se kuitenkin kuluttaa. Kolmas luku käsitteleekin palautumista, jolla on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kirjan johtoajatuksen mukaan ihminen itse on tärkein työkalu. Viimeisessä luvussa esitellään ultrajuoksija Mikael Heermanin tapa yhdistää oma intohimoinen urheiluharrastus ja vaativa työelämä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

Nina Lyytinen on työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL) ja työterveyspsykologi. Hän on suositun psykologia-aiheisen Psykopodiaa-podcastin juontaja ja Kauppalehden kolumnisti. Hän kouluttaa ja valmentaa työyhteisöjen lisäksi yritysten johtohenkilöitä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti Sirpa Pääkkönen on kokenut toimittaja ja kirjoittaja. Hän on aikaisemmin julkaissut tietokirjan Pätkiä & potkuja. Naisten kokema ikäsyrjintä työelämässä (2020).

Ole oma pomosi. Virtaa työhön ja vapaalle on arvostelu- ja käsittelyvapaa ilmestyessään 9.3.2022

Teos ilmestyy ensisijaisesti Nina Lyytisen ja Panu Vauhkosen lukemana äänikirjana sekä e-kirjana.

Tekijöiden haastattelupyynnöt ja kirjan pdf-vedos: adele.couavoux@otava.fi

Painetut ja sähköiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

KUTSU: TERVETULOA KIRJAN JULKISTAMISTILAISUUTEEN keskiviikkona 16.3. klo 16.30–18.30 Otavaan (Uudenmaankatu 10, 00100 Helsinki). Ilmoittautumiset: adele.couavoux@otava.fi

“Ei voi vain puskea eteenpäin, vaan on muistettava nukkua tarpeeksi, syödä hyvin, katsoa elokuvia ja rapsuttaa kissoja.”

– Ultrajuoksija, järjestelmäsuunnittelija Mikael Heerman