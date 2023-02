“Olen ollut mustasukkainen miehestäni vasta hänen kuoltuaan.” J&B – Kohtauksia eräänlaisesta avioliitosta on syvältä luotaava kurkistus Jörn Donnerin ja Bitte Westerlundin avioliittoon

Finlandia-palkitun kirjailijan Rumuuspäiväkirja käsittelee ulkonäkökeskeistä yhteiskuntaa nuoren näkökulmasta 23.2.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Kirjailija Mari Kujanpää on havainnut, että ulkonäöllä on valtavan suuri merkitys niin ihmissuhteiden solmimisessa kuin esimerkiksi poliitikkojen ja taiteilijoiden uskottavuudelle. Rumuuspäiväkirja pohtii, minkälaista tällaisessa yhteiskunnassa on kasvaa nuorena, joka tuntee itsensä rumaksi.