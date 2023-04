Oletko siivouksen supersankari? Osallistu hauskaan siivoustempaukseen ympäri Suomen!

Clean Up Your Act -kampanjan tarkoituksena on kannustaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä jättämään mahdollisimman vähän jälkiä ja roskia luontoon Earth Day -päivästä Vappuun. Kampanja on myös kehotus yksilöille kokoontua yhteen "siivouksen supersankareiksi" ja ottaa vastuu ympäristöstään, keräämällä roskia lähiympäristössään. Kampanjan takana on kolme suomalaista startup-yritystä, Commu, Kyky Today ja Superhood sekä Moniheli -yhdistyksen LuontoKoti -projekti.

Commu tekee auttamisesta ja avun pyytämisestä helppoa. Nuoret yrittäjät kannustavat kaikkia osallistumaan kevään roskatalkoisiin ja tutustumaan samalla naapuruston asukkaisiin.

Clean Up Your Act -kampanjaan voi osallistua omaan tahtiin Earth Day -päivästä 22.4. aina Vappuun 1.5. saakka, keräämällä roskia lähiympäristöstä ja luonnosta. Kampanjassa on hauska ja luova käänne, jossa osallistujia kannustetaan osallistumaan roskataidekilpailuun. Roskataidekilpailuun voi osallistua julkaisemalla kuvia roskista sosiaalisessa mediassa hashtagilla #cleanupyouract. 28 -vuotias Karoliina Kauhanen on yksi auttamisen Commun perustajista. Commu on Suomen suurin auttamisen sovellus, jossa voi pyytää ja antaa apua lähialueellaan. "Olen järjestänyt siivoustalkoita lapsesta asti, aina lumien sulaessa. Kiersin kotitalon ympäristöä ja roskaa saattoi kertyä monta säkillistä", Kauhanen kertoo. "On tärkeää, että jokainen meistä osallistuu oman lähiympäristön siistinä pitämiseen." Commu on yksi kampanjan pääyhteistyökumppaneista. Sovelluksen kautta voi pyytää siivouskaveria ja ilmoittaa tulevista roskatalkoista. Siivous ja talkoilu ovat olleet sovelluksen kymmenien tuhansien käyttäjien suosituimpia tapoja auttaa. "Siivous ja talkoot on näin keväisin yksi suosituimmista tavoista auttaa Commussa. Yhdessä hyvän tekeminen on loistava tapa tutustua esimerkiksi naapureihin", Kauhanen tiivistää. Näin osallistut Clean Up Your Act -kampanjaan! Jokainen voi osallistua kampanjaan keräämällä roskia lähiympäristössään ja julkaisemalla kuvan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #cleanupyouract. Kaikki kuvat osallistuvat roskataidekilpailuun, jonka voittaja valitaan Vapun jälkeen. Commu julkaisee kampanjan sovelluksessaan auttaakseen yhteisöjä keräämään ja koordinoimaan siivoustöitään. Voit pyytää apua ja ilmoittaa lähialueesi käyttäjille siivoustalkoista. Kyky Today tarjoaa ilmaisen rekisteröitymisen freelancer-alustalleen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään freelanceriksi ja muuttamaan siivouksen supersankaripäivänsä täysimittaiseksi uraksi. Superhood osallistuu jakamalla tietoa kampanjasta alustallaan. Moniheli jatkaa maahanmuuttajille suunnatun opetuksen tukemista ja mahdollistamista rakkauden herättämistä suomalaisiin metsiin ja luontoon.

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Myös yritykset voivat osallistua roskatalkoisiin, kuten kaukolämpöyhtiö Loimua.

Yhteyshenkilöt

