Olga Ravnin Alaiset on kaunis mutta kylmäävä romaani, joka tarkastelee ihmisyyttä sekä kritisoi työn ja tehokkuuden ohjaamaa elämäntyyliä

Tanskalaiskirjailija Olga Ravnin palkittu romaani Alaiset sijoittuu 2100-luvulle avaruusalukseen, jossa miehistö koostuu heistä, jotka kuolevat, ja niistä, jotka eivät. Kun alukselle tuodaan outoja esineitä uudelta planeetalta, miehistön jäsenet huomaavat kiintyvänsä niihin, ja niin ihmisten kuin ihmistenkaltaisetkin sisällä herää uudenlaista kaipausta. Muisto kaukaisesta planeetta Maasta saa lämmön ja läheisyyden tuntumaan merkityksellisiltä. Uuden äärellä aluksen miehistö herää ajattelemaan, mitä todella tarkoittaa elää.

Alaiset koostuu työpaikan toimikunnan kokoamista todistajanlausunnoista, jotka piirtävät kuvan aluksen työntekijöiden todellisista ajatuksista ja kaipauksesta. Ravnin proosa on yhtäaikaisesti liikuttavaa ja kylmäävää, toiveikasta ja pahaenteistä. Se luotaa ihmisyyden ytimeen sekä kritisoi työn ja tehokkuuden määrittelemää elämäntyyliä.

Olga Ravn (s.1986) on kriitikoiden ylistämä tanskalainen kirjailija ja runoilija. Hän kirjoittaa myös kirjallisuuskritiikkejä useisiin tanskalaisiin medioihin ja luotsaa feminististä performanssiryhmä ja kirjoittajakoulu Hekseskolenia. Alaiset on Ravnin toinen kokopitkä romaani, joka oli myös yksi vuoden 2021 International Booker Prize –palkinnon finalisteista. Romaanin on suomentanut Sanna Manninen.