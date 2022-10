Olli Ryhänen on Vuoden Nuori Rakennusmestari 2022

Tiedote 4.10.2022

Joensuulainen Olli Ryhänen, 31, valittiin Vuoden Nuori Rakennusmestari -palkinnon saajaksi. Ryhänen on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta rakennusmestariksi vuonna 2015. Hän on toiminut lukuisten kohteiden vastaavana työnjohtajana, mm. puurakenteisen hoivakodin työmaalla Lieksassa ja työmaamestarina Karsikon koulun muodoltaan vaativassa, apilan mallisessa uudiskohteessa. Nyt hän toimii vastaavana työnjohtajana Sirkkalan Liikkumiskeskuksessa Joensuussa.

- Valtakunnallisesta tittelistä saa olla todella iloinen ja ylpeä, Ryhänen kiittelee.

- Kun tavallinen mestari tavanomaisesta rakennusyrityksestä palkitaan näin, tuntuuhan se hyvältä.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/insinööri on omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja annettuihin työtehtäviin positiivisesti, ennakkoluulottomasti sekä innovatiivisesti suhtautuva henkilö.

- Olli Ryhänen on päämäärätietoinen, uusia haasteita hakeva ja itseään kehittävä nuori osaaja, joka on varhaisessa vaiheessa uraa saanut todella vastuullisia tehtäviä, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n puheenjohtaja Jukka Lintunen kuvailee.

Itä-Suomessa rakennushankkeita tehdään pienemmällä mestariporukalla, kun tekijöistä on pulaa. Siten Ryhänenkin on toiminut samalla työmaalla sekä vastaavan työnjohtajan, työmaamestarin että työmaainsinöörin saappaissa – monessa roolissa ja isossa vastuussa. Olli Ryhänen on myös järjestöaktiivi, ja johtaa Joensuun rakennusmestariyhdistystä.

Kiertävän pokaalin ja voittajan kypärän ojensi Ryhäselle Finnbuild-messuilla puheenjohtaja Jukka Lintunen.

Valtakunnallinen Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n vuonna 2010 perustama huomionosoitus, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle nuorelle osaajalle. Huomionosoitus on julkinen tunnustus esimerkillisestä ja aktiivisesta työstä ja rakentamiseen liittyvistä ansioista. Palkintoon liittyvän opintomatkan lahjoittaa Rakennusmestarien Säätiö.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jukka Lintunen, 0400 886 939

Rakennusmestari Olli Ryhänen, 045 806 4242

www.rkl.fi