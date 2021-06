Olutreissu Suomi esittelee Suomen olut- ja ruokanähtävyydet

Jaa

Uusin Olutreissu-sarjan matkakirja, Olutreissu Suomi käsittelee lähimatkailua. Tekijät, Olutreissun Anikó Lehtinen ja Maria Markus, kiertävät Suomea ja antavat vinkkejä matkailuun oluen, ihmisten, helpon matkustamisen, ruuan ja mielenkiintoisten paikkojen kautta.

Olutreissu Suomi perustuu valmiisiin reissureitteihin, joita voi tehdä niin pyörällä, junalla, autolla kuin metrollakin. Reitit on valittu niin, että niiden varrelta löytyy olutta, panimoita ja olutravintoloita, mutta myös muuta mielenkiintoista. Näin olutseikkailun voi yhdistää muuhun lähimatkailuun. Tärkeä osa on varattu oluen ja ruuan yhdistämiselle, onhan se kirjoittajien lempiteemoja. Lisäksi kirjassa on hauskoja matkasattumuksia ja seikkailuja hieman päiväkirjamaiseen tapaan, koska sattuuhan sitä kaikenlaista reissatessa!

Kaupunkeina Olutreissu Suomi -kirjassa ovat muiden muassa tutut Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, Pori, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä ja Lappeenranta, mutta myös pienempiä kohteita esitellään kaupunkireittien varrelta.

Olutreissu-kirjat on tarkoitettu oluesta kiinnostuneille, matkustelusta pitäville aikuisille, jotka ovat kulinarismista ja hyvistä juomista nauttivia seikkailijoita. Olutreissu-teosta voi käyttää rinnan muiden yleismatkaoppaiden kanssa ja kirja sopii mainiosti myös sohvamatkalle, vaikkapa hyvän oluen seuraan.

Tule mukaan Olutreissulle ja kurkista, mitä kaikkea voi kokea kesäisessä Suomessa! Voit kiertää samat reitit, käytätpä reissaamiseen autoa, junaa, pyörää tai metroa. Voit myös poimia kohteita oman kiinnostuksesi mukaan ja tutustua Suomen ruoka- ja juomayrittäjiin lähialueellasi tai muun reissaamisen ohessa.

Olutreissu on toimittajien Anikó Lehtisen ja Maria Markuksen sarja matkaoppaita, joissa esitellään aina tunnetut ja tuntemattomat olutnähtävyydet ravintoloita, panimoita ja kotiin vietäviä tuliaisia myöten. Opassarja, josta vuonna 2019 on ilmestynyt Olutreissu Eurooppa, on ensimmäinen sarallaan, mutta odotettu ja kiinnostava lisä olutkirjallisuuteen sekä matkaoppaisiin. Nyt ilmestynyt Olutreissu Suomi on sarjan toinen osa. Olutreissu on kirjojen lisäksi kirjoittajien oma matkustusfilosofia – he keräävät hauskoja paikkoja ja kokemuksia, ja haluavat jakaa ne muiden samanhenkisten kanssa!

Facebook ja Youtube: Olutreissu

Instagram: @olutreissu

Lisätietoja:

Anikó Lehtinen 040 738 1670

Maria Markus 040 778 7577

olutreissu@gmail.com

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Tutustu kirjaan ja lataa kansikuva: www.readme.fi/kirja/olutreissu-suomi/

Lisätietoja: Readme.fi, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi

Arvostelukappaleen tilaus: paivi.hertel@readme.fi