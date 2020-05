Oma Säästöpankin liiketoiminta kehittyi vahvasti alkuvuoden aikana - toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu

Oma Säästöpankki Oyj on suomalainen Suomen suurin säästöpankki. Palvelemme ympäri maan 32 konttorissa ja digitaalisten kanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. Vakavaraisen pankin kannattavuus on koko toimialan parhaimmistoa. Taseemme on yli 3,5 miljardia euroa. Oma Säästöpankki on listattu Nasdaq Helsingissä. Merkittävä osa henkilöstöä omistaa yhtiön osakkeita. Lupaamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa sekä konttoreissa että digitaalisissa palvelukanavissa. Lähellä ja läsnä omasp.fi