Oma Säästöpankin (OmaSp) asiakastyytyväisyys ennätyskorkealla myös poikkeusaikana

OmaSp selvittää säännöllisesti asiakkaiden näkemyksiä pankin toiminnasta. Parasta palvelua -asiakastyytyväisyystutkimus onkin pankin keskeisimpiä onnistumisen mittareita.

Valtaosalle tutkimukseen vastanneista (90 %) OmaSp on pääasiallinen pankki. Asiakkaat arvostavat saamaansa henkilökohtaista palvelua monipuolisissa palvelukanavissa, ja tyytyväisyys omaan yhteyshenkilöön on pysynyt todella korkeana 4,7/5. Asiakkaat kokevat, että heitä palvellaan aina hyvällä asenteella 4,4/5. He arvostavat pankin laajoja aukioloaikoja ja erinomaista saavutettavuutta. Asiakkaat antoivat kokonaisarvosanaksi 4,3/5. Nettosuositteluindeksi (NPS) kehittyi ennätystasolle 50.

”Olemme tietenkin tyytyväisiä siitä, että olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme erinomaisesti myös poikkeusaikana. On tärkeää, että pankkiasioita voi halutessaan hoitaa myös esimerkiksi kotoa käsin digitaalisissa palvelukanavissa. Erityisen ilahduttavaa on tuloksissa, että yhä useampi asiakas on valmis suosittelemaan meitä eteenpäin ystävilleen tai kollegoilleen. Meille pankkina jatkuva asiakaskokemuksen parantaminen on sydämen asia”, kertoo viestintäjohtaja Minna Sillanpää.

Parasta palvelua -asiakastutkimuksen toteutti Balentor Oy web-kyselynä ajalla 30.11. – 20.12.2020 ja kaikkiaan 4 026 henkilöä vastasi kyselyyn. Tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin sähkökäyttöinen Fiat 500E Selänne Edition neljäksi kuukaudeksi käyttöön ja onnellinen voittaja oli Jani Juka.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!