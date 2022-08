Oma Säästöpankki avaa Tampereelle toisen täyden palvelun konttorin Lielahteen ja vastaa kasvaneeseen kysyntään

- Tampereen ydinkeskustassa Hämeenkadulla sijaitseva OmaSp:n konttori on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja orgaaninen kasvu on ollut hyvää. Tampere on väkiluvultaan Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja merkittävä kasvukeskus. Näemme kaupungissa ja lähikunnissa merkittävää kasvupotentiaalia. Kokemuksesta jo tiedämme, kuinka nopeasti uusiin konttoreihin liittyvät investointipäätökset alkavat tuottaa tulosta. Tämä uusin investointipäätöksemme on syntynyt kysynnän kasvusta. Päätimme avata toisen konttorin Länsi-Tampereen kehittyvälle alueelle Lielahteen. Se tulee sijaitsemaan Kruunukeskuksessa osoitteessa Taninkatu 2. Näemme Lielahden sijainnin kehittyvänä palvelukeskittymänä erinomaisten yhteyksien päässä, painottaa aluejohtaja Harri Karjalainen.

Palvelumme parantuvat sekä olemassa oleville että uusille asiakkaillemme Tampereella ja lähikunnissa. Panostamme myös uudessa konttorissamme erinomaiseen saavutettavuuteen ja asiantuntevaan palveluun. Haluamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua lähellä ja läsnä, mikä näkyy asiakkaillemme kattavana konttoriverkostona ja valtakunnallisena asiakaspalveluna laajoilla aukioloajoilla, päivittäispalveluna ilman ajanvarausta sekä monipuolisina digitaalisina palvelukanavina. OmaSp on kertonut aiemmin tänä vuonna avaavansa syksyn 2022 aikana uuden konttorin Espoon Iso Omenaan. Lisäksi OmaSp:llä on tavoitteena toteuttaa historiansa suurin yritysjärjestely marras-joulukuun vaihteessa Liedon Säästöpankin kanssa, mikä vahvistaa OmaSp:n markkina-asemaa ja palveluverkostoa merkittävästi Turun talousalueella ja koko Varsinais-Suomessa.

- Henkilöstömme ennätyskorkea työtyytyväisyys sekä halu omistaa pankin osakkeita kertoo paljon yrityskulttuuristamme. OmaSp tunnetaan hyvin yrittäjämäisestä ja asiakasystävällisestä toiminnasta. Erityisesti tässä hetkessä tuntuu hyvältä kertoa Tampereen lisäinvestoinneista ja syntyvistä työpaikoista, kertoo Karjalainen.